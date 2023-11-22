УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

Яна Ставская
22 ноября 2023, 22:05
Есть новости, которые президент Владимир Зеленский пока озвучить не может.
Зеленский озвучил главные результаты 'Рамштайна'-17, заинтриговал новостями
Сегодня состоялась очередная встреча стран Запада в формате "Рамштайн" / Коллаж Главреда. Фото: Минобороны Германии, скриншот, kongsberg.com

Страны-участницы Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" по результатам 17-го заседания 22 ноября 2023 договорились о создании коалиции по обеспечению Украины средствами ПВО.

В традиционной вечерней видеообращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что коалицию возглавят две страны ЕС - Германия и Франция.

"Есть новые пакеты поддержки наших воинов. Это касается и снарядов, и ракет, и РЭБ, и новых дронов, и новых мощностей для нашей ПВО. Создана соответствующая коалиция развития ПВО. Лидерами в ее организации являются Германия и Франция", - сказал глава государства.

видео дня

Зеленский отметил, что "пока не все можно рассказывать публично", но украинский воздушный щит становится сильнее буквально каждый месяц.

"Рамштайн" -17

22 ноября состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн". Глава Пентагона Ллойд Остин отметил важность обеспечения Украины средствами противовоздушной обороны.

Ранее британская разведка отмечала, что Россия накопила достаточное количество ракет для ударов по критической инфраструктуре Украины.

ПВО Украины

Весной в Украине развернули второй комплекс системы ПВО IRIS-T. Тогда Берлин обещал передать Киеву четыре таких ЗРК.

Всего ПВО Украины имеет разветвленную систему с интегрированными в нее как советскими средствами, такими как С-300, так и передовыми западными ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS и IRIS-T. А до конца 2024 года Запад обещает "прокачать" украинское небо пятью Patriot.

Вместе с тем, россияне неоднократно пытались уничтожить установки во время массированных ударов по Украине. Однажды врагу даже удалось повредить Patriot под Киевом. Но система подверглась только незначительным повреждениям и быстро стала "в строй".

7 ноября новые системы NASAMS стали на боевое дежурство.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция новости Германии ПВО Владимир Зеленский Рамштайн встреча
Реклама

Главное за день

Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

22:05 Украина
Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

20:33 Украина
Орбан угрожает заблокировать помощь Украине и вступление в ЕС: поставлен ультиматум

Орбан угрожает заблокировать помощь Украине и вступление в ЕС: поставлен ультиматум

19:50 Политика
Все главные новости

Последние новости

22:53

Президент Чехии спрогнозировал, когда РФ может восстановить свою боеспособность

22:34

Украину накрыла мощная магнитная буря: "трусить" будет почти 6-бальный шторм

22:05

Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

21:49

Еще одна фанатская смерть: на концерте Робби Уильямса погибла женщина

21:42

"Нас таких тысячи": известная группа попала в скандал с военным, потерявшим зрение

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
21:30

Эти хрустящие бутерброды - просто бомба: супербыстрый рецепт на сковороде за 1 минуту

21:15

Виталий Портников. О чем Путин лгал G20Видеоблоги

21:10

Вы даже не угадаете, что это за популярный салат: закуска на Новый год 2024 - рецептВидео

20:33

Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

Реклама
20:26

Когда в Украине появятся Taurus и другое оружие: названо единственное условиеВидео

20:17

Израиль и ХАМАС достигли первого прекращения огня: что это значитмнение

20:05

"Показывал своего попугая": бывшая невеста Галкина рассказала про их отношения

20:01

В Украине упростили правила экзаменов на водительское удостоверение: что изменилось

19:50

Орбан угрожает заблокировать помощь Украине и вступление в ЕС: поставлен ультиматум

19:43

Россия "потребует" 5 регионов: Загородний предупредил об опасности переговоровВидео

19:20

Помощь США может прекратиться: эксперт рассказал, чем это грозит

19:18

У Шойгу пожаловались на "прилет" по группе российских пропагандистов

19:14

"Путинизм без Путина": кто будет править Россией после войнымнение

19:10

Сплошной каток на дорогах и сумасшедший ветер: Украину накрывает сильный шторм

19:01

Путин собрался долго воевать и поменял тактику: Данилов назвал цель Кремля

Реклама
18:57

"Понимает только язык силы": ВСУ ликвидировали 36 тысяч оккупантов за шесть недель - Умеров

18:43

Тогда мы жили дружно: беглый Дивеев-Церковный выдал ностальгический бред про совок

18:20

ВСУ на левом берегу Херсонщины ярко взорвали пункт управления оккупантов

18:15

Как сейчас выглядит Юлия Тимошенко в реальной жизни - свежие фото

18:13

Заседание "Рамштайна": Запад создает коалицию и выделит Украине системы ПВО

17:54

Одна партия заблокировала законопроект о медицинском каннабисе: на рассмотрение уйдут месяцы

17:49

Головоломка для веселых и находчивых: нужно за 7 секунд найти овечку

17:48

"Риск существует всегда": возможна ли заморозка войны в Украине - Загородний

17:17

"У него есть все шансы": Ирина Билык рассказала про свидания с новым женихомВидео

17:06

Уже ощущается дефицит оружия: ВСУ готовятся к тяжелой зиме - The Times

16:51

Освобождение Левобережья: жители встречают бойцов ВСУ со слезами на глазахВидео

16:42

Саммит G20 стартовал с "трюков" Китая и США, Путин отличился новым бредомВидео

16:26

"Они защищают Украину, говоря на языке захватчика": Бенюк поддержал Фарион в языковом скандале

16:26

На левобережье Херсонщины – переполох: оккупанты РФ тушуются, их охватил страх

16:24

ВСУ нанесли сокрушительные потери российским войскам под Авдеевкой

16:10

Крайне неприятные события: МО Британии прокомментировало бои на левобережье

15:57

Ударом морских дронов уничтожен командир десантного катера РФ проекта "Серна"

15:48

Россияне "разнесли" слухи о поставке Арменией "Точек-У" Украине

15:30

Путин копирует Сталина, который устроил Голодомор в Украине – легендарный историк

15:14

Легче не придумать: улетный салат на Рождество за 5 минут - рецептВидео

Реклама
15:12

Не будет здоровья и начнутся проблемы: старые приметы 24 ноября

15:03

У Путина разработали план "полной анархии" в Украине: Данилов раскрыл детали

15:00

Временный пропуск: Словакия разблокировала движение украинских грузовиков

14:58

Брэд Питт ответил на оскорбления сына

14:55

Кто такая певица-путинистка Меньших, которую ликвидировали ВСУ на Донбассе

14:44

Favbet Foundation передал разведчикам Нацгвардии на передовую внедорожник Nissan Pathfinder

14:37

"У нас есть успехи": Зеленский ответил на заявление Залужного о "войне, зашедшей в тупик"

14:35

"Взрывное выступление": в ВСУ оценили удар по морпехам РФ в ходе концерта

14:33

Аким Галимов и Маричка Падалко стали лицами проекта "Сенси, що об'єднують"

14:15

Муж Заворотнюк закрутил роман с молоденькой, пока актриса страдает от рака

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять