Зеленский озвучил главные результаты 'Рамштайна'-17, заинтриговал новостями

Есть новости, которые президент Владимир Зеленский пока озвучить не может.

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Сегодня состоялась очередная встреча стран Запада в формате "Рамштайн" / Коллаж Главреда. Фото: Минобороны Германии, скриншот, kongsberg.com

Страны-участницы Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" по результатам 17-го заседания 22 ноября 2023 договорились о создании коалиции по обеспечению Украины средствами ПВО.

В традиционной вечерней видеообращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что коалицию возглавят две страны ЕС - Германия и Франция.

"Есть новые пакеты поддержки наших воинов. Это касается и снарядов, и ракет, и РЭБ, и новых дронов, и новых мощностей для нашей ПВО. Создана соответствующая коалиция развития ПВО. Лидерами в ее организации являются Германия и Франция", - сказал глава государства. видео дня

Зеленский отметил, что "пока не все можно рассказывать публично", но украинский воздушный щит становится сильнее буквально каждый месяц.

"Рамштайн" -17

22 ноября состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн". Глава Пентагона Ллойд Остин отметил важность обеспечения Украины средствами противовоздушной обороны.

Ранее британская разведка отмечала, что Россия накопила достаточное количество ракет для ударов по критической инфраструктуре Украины.

ПВО Украины

Весной в Украине развернули второй комплекс системы ПВО IRIS-T. Тогда Берлин обещал передать Киеву четыре таких ЗРК.

Всего ПВО Украины имеет разветвленную систему с интегрированными в нее как советскими средствами, такими как С-300, так и передовыми западными ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS и IRIS-T. А до конца 2024 года Запад обещает "прокачать" украинское небо пятью Patriot.

Вместе с тем, россияне неоднократно пытались уничтожить установки во время массированных ударов по Украине. Однажды врагу даже удалось повредить Patriot под Киевом. Но система подверглась только незначительным повреждениям и быстро стала "в строй".

7 ноября новые системы NASAMS стали на боевое дежурство.

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