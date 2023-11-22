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Заседание "Рамштайна": Запад создает коалицию и выделит Украине системы ПВО

Ангелина Подвысоцкая
22 ноября 2023, 18:13
Глава Пентагона призывает партнеров помочь Украине подготовиться к зиме и новым ракетным атакам на энергообъекты.
Ллойд Остин, ВСУ
Запад создает коалицию для помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Википедия

Запад планирует увеличить поставки систем противовоздушной обороны Украине. США объявили о создании международной коалиции для помощи Украине. Об этом заявил глава Пентагона США Ллойд Остин на открытии заседания "Рамштайна", сообщает Голос Америки.

Он отметил, что оккупанты продолжат обстреливать объекты энергосистемы Украины.

"Перед Украиной - новая зима в войне и я призываю эту группу предоставить Украине средства противовоздушной обороны, чтобы защитить население ... Российские нападения на украинскую инфраструктуру могут нести страдания и смерти для бесчисленного количества украинских гражданских. Но я как никогда убежден, что украинцы будут оставаться устойчивыми перед лицом сложностей, потому что они воюют за свои дома, семьи и будущее", - сказал Ллойд Остин.

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Он поблагодарил Германию и Францию за ориентацию "важной инициативы". Первые обсуждения по коалиции состоялись на прошлой неделе. Остин также добавил, что Германия выделяет новый пакет помощи, который будет включать средства для ПВО и 155-мм снаряды.

ПВО Украины

Ранее Зеленский намекнул на расширение ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с усилением ПВО в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что ФРГ передаст Украине еще две системы IRIS-Т. Германия вносит значительный вклад для укрепления защиты украинских энергосистем, отметил Мартин Егер.

Как сообщалось ранее, Зеленский сообщил об усилении ПВО. Президент отметил, что в новом пакете помощи от Нидерландов самым главным является усиление нашей ПВО ракетами для Patriot.

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