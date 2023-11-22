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Сплошной каток на дорогах и сумасшедший ветер: Украину накрывает сильный шторм

Ангелина Подвысоцкая
22 ноября 2023, 19:10
Синоптики объявили штормовое предупреждение. Из-за сильных порывов ветра температура воздуха будет ощущаться на 7 градусов ниже, чем есть на самом деле.
погода, снег
Прогноз погоды в Украине 23 ноября / фото: pexels

Погода в Украине 23 ноября будет снежной, ожидается гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день будут синоптики прогнозируют сильные порывы ветра в западных и северных областях. Там порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах скорость ветра будет до 25 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности.

По данным синоптика Наталки Диденко, 23 ноября температура воздуха будет ощущаться на 4-7 градусов ниже из-за штормового ветра. На востоке температура воздуха опустится до 14 градусов мороза. В западных областях будет существенное потепление - 6 градусов тепла.

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погода 23 ноября
Прогноз погоды в Украине 23 ноября / фото: ventusky

Погода 23 ноября

В Украине 23 ноября будет облачно. Синоптики прогнозируют снег во всех юго-восточных и северных областях. В Украине прогнозируют гололедицу. Ветер в этот день будет преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с, будут порывы ветра.

"Температура в восточных областях ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза, на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на юге страны и Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -14

По данным meteoprog, 23 ноября Украину засыплет снегом. Самая низкая температура воздуха будет на территории Харьковской области. Там температура воздуха опустится до -14...-5 градусов. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до -3...+ 6 градусов.

погода 23 ноября
Прогноз погоды в Украине 23 ноября / фото: meteoprog

Погода 23 ноября в Киеве

В Киеве 23 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег, на дорогах будет гололедица. Из-за непогоды может быть затруднено движение транспорта. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с, будут также порывы ветра.

"Температура по области ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 6-8° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 23 ноября
Прогноз погоды в Украине 23 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

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