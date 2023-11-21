УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Ударит -12 и будет налипать снег: Украину накрывает жесткая холодина

Ангелина Подвысоцкая
21 ноября 2023, 18:56
Из-за гололеда будет затруднено движение транспорта на дорогах. Синоптики объявили І уровень опасности.
погода, снег
Прогноз погоды в Украине на 22 ноября / фото: pexels

Погода в Украине 22 ноября будет снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики предупреждают об гололедице на дорогах почти по всей стране. Синоптики объявили І уровень опасности. В западных областях будет туман.

По данным синоптика Наталки Диденко, 22 ноября температура воздуха опустится до 12 градусов мороза на северо-востоке. В ночь на 23 ноября морозы усилятся. А уже 24-25 ноября будет потепление. 26 ноября погода снова ухудшится - будет снег, дождь, сильный ветер и налипание мокрого снега.

видео дня
погода 22 ноября
Погода в Украине 22 ноября / фото: ventusky

Погода 22 ноября

В Украине 22 ноября будет облачно. Синоптики прогнозируют снег во всех областях, кроме восточных и северо-восточных. На юге может быть дождь. Ветер в этот день будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в течение суток в северной части 1-6°, в восточных областях 6-11° мороза, на остальной территории от 3° мороза до 2° тепла (днем на юге страны 0-5° тепла, в Крыму до 10°)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -8

По данным meteoprog, 21 ноября Украину засыплет снегом. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -8...+2 градуса тепла. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 6-8 градусов тепла.

погода 22 ноября
Погода в Украине 22 ноября / фото: meteoprog

Погода 22 ноября в Киеве

В Киеве 22 ноября будет облачно. Синоптики в этот день осадков прогнозируют небольшой снег, на дорогах будет гололедица. Из-за непогоды может быть затруднено движение транспорта. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью и днем 1-6° мороза; в Киеве ночью и днем 2-4° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 22 ноября
Погода в Украине 22 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Бойцы ВСУ истощены, а россияне идут как зомби: в WSJ раскрыли жесткую тактику РФ под Авдеевкой

Бойцы ВСУ истощены, а россияне идут как зомби: в WSJ раскрыли жесткую тактику РФ под Авдеевкой

18:58 Украина
Ударит -12 и будет налипать снег: Украину накрывает жесткая холодина

Ударит -12 и будет налипать снег: Украину накрывает жесткая холодина

18:56 Синоптик
"Слон в комнате": Зеленский ответил Венгрии из-за блокирования вступления в ЕС

"Слон в комнате": Зеленский ответил Венгрии из-за блокирования вступления в ЕС

18:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:23

"Девушка или парень": Евгений Клопотенко раскрыл подробности личной жизни

19:19

Соловьев "наехал" на Италию и пригрозил ей "русским медведем"Видео

19:16

10 лет Майдана: к сожалению, империи не умирают за один деньмнение

19:10

На это способны еденицы: только люди с высоким IQ могут найти змею среди бананов

18:58

Бойцы ВСУ истощены, а россияне идут как зомби: в WSJ раскрыли жесткую тактику РФ под Авдеевкой

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоБайден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко
18:56

Ударит -12 и будет налипать снег: Украину накрывает жесткая холодина

18:45

"Слон в комнате": Зеленский ответил Венгрии из-за блокирования вступления в ЕС

18:26

Расхватят даже горячей: рецепт той самой запеканки "из детства"

18:11

"У нас есть план": министр обороны Украины сделал заявление о деоккупации территорий

Реклама
17:59

От этой битвы будет зависеть ход войны: россияне начали штурм стратегического города

17:36

Почему 23 ноября нужно говорить как можно тише: приметы и запреты дня

17:25

В РФ подтвердили "удар мести" ВСУ: HIMARS "прилетел" по оккупантам во время концерта, много "двухсотых"

17:24

Когда правильно украшать елку по новому стилю: эта дата принесет много счастья

17:22

В Украине срывают госзакупки для военных: Минобороны бьет тревогу

17:22

В Воздушных силах рассказали о новейших комплексах, которые будут в основе ПВО Украины

17:07

Лишь самые хитрые разгадают загадку: надо найти ошибку на изображении за 7 секунд

16:34

Медведев "разошелся" после слов Зеленского об убийстве Путина: брызгает слюной и угрожает

16:29

Это вызвало у россиян панику: в ГУР раскрыли детали боев на левобережье Днепра

16:18

Морозы будут недолго: в Украину на два дня придет потепление

16:15

В Минобороны Украины рассказали об увольнении топ-генераловВидео

Реклама
15:55

"У нас большие проблемы": поставки снарядов для Украины сократились на 30% - СМИ

15:50

Перемирие или гарантии безопасности: журналист назвал 3 сценария завершения войны

15:21

Писториус прибыл с необъявленным визитом в Украину: привез "гостинцы" - BILD

15:06

Забудьте о пятнах: как отстирать кухонные полотенца с растительным маслом

14:59

Как нельзя размораживать стекло автомобиля: автоэксперты поражены методами

14:51

Церковный праздник 22 ноября: что нельзя делать на святого апостола Филимона

14:42

Шанс убить Путина: в Кремле отреагировали на резонансное заявление Зеленского

14:37

В Украину идет настоящая зима: будет снег и морозы до -17°

14:28

День достоинства и свободы: София Ротару не смогла сдержать эмоции в праздник

14:18

ВСУ "прижмут" оккупантов: эксперт сказал, что нам дает прорыв на левобережье Херсонщины

14:14

"Мы их в этом оставляем": президент Чехии раскритиковал помощь Запада для контрнаступления ВСУ

14:08

"Похож на голову свиньи": "красавица" Симоньян "оценила" украинку на Мисс Вселенная

13:47

Подкуп в биткоинах: нардеп из антикоррупционного комитета погорел на взятке

13:45

Лунный календарь 22 ноября 2023: у карьеристов один из самых удачных дней

13:39

Волочкова продолжает "усыхать": балерина показала фото в купальнике

13:30

Что будет если не есть, а просто пить воду: фитнес-тренер развеял миф

13:28

Стало известно, кого Повалий считала своей конкуренткой в Украине: Лихута ставил ультиматум

13:08

"Вызывайте пожарных": Алина Гросу посветила сочными формами в шубе и белье

13:02

Оккупанты ударили по больнице на Донетчине, есть погибшие и много раненых: деталиФото

13:01

Ксении Мишиной приписывают роман с известным шоуменом

Реклама
12:47

"Вокруг все горело": Виталий Козловский поделился шокирующей историей с фронта

12:45

РФ готовит массированные ракетные удары: в британской разведке назвали сроки

12:42

Простоят не одну неделю: что нужно сделать, чтобы цветы дольше стояли

12:30

Что делать, если плохое предчувствие: простые способы справиться с такой проблемой

12:22

Гороскоп на завтра 22 ноября 2023: Льву - разочарование, Деве - ссоры с окрущающими

12:15

Повились хорошие новости о здоровье сильно больной Селин Дион

12:02

Зеленский - о Залужном: при всем уважении, поход в политику не обсуждается

11:55

Без парика и фотошопа: фанатка показала настоящее лицо Пугачевой

11:48

Кожаный диван как новый: несложный способ ухода, о котором вы не знали

11:47

Уничтожено и ранено более 100 россиян: на Херсонщине накрыли позиции морпехов РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять