Ударит -12 и будет налипать снег: Украину накрывает жесткая холодина

Из-за гололеда будет затруднено движение транспорта на дорогах. Синоптики объявили І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 22 ноября / фото: pexels

Погода в Украине 22 ноября будет снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики предупреждают об гололедице на дорогах почти по всей стране. Синоптики объявили І уровень опасности. В западных областях будет туман.

По данным синоптика Наталки Диденко, 22 ноября температура воздуха опустится до 12 градусов мороза на северо-востоке. В ночь на 23 ноября морозы усилятся. А уже 24-25 ноября будет потепление. 26 ноября погода снова ухудшится - будет снег, дождь, сильный ветер и налипание мокрого снега.

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Погода в Украине 22 ноября / фото: ventusky

Погода 22 ноября

В Украине 22 ноября будет облачно. Синоптики прогнозируют снег во всех областях, кроме восточных и северо-восточных. На юге может быть дождь. Ветер в этот день будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в течение суток в северной части 1-6°, в восточных областях 6-11° мороза, на остальной территории от 3° мороза до 2° тепла (днем на юге страны 0-5° тепла, в Крыму до 10°)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -8

По данным meteoprog, 21 ноября Украину засыплет снегом. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -8...+2 градуса тепла. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 6-8 градусов тепла.

Погода в Украине 22 ноября / фото: meteoprog

Погода 22 ноября в Киеве

В Киеве 22 ноября будет облачно. Синоптики в этот день осадков прогнозируют небольшой снег, на дорогах будет гололедица. Из-за непогоды может быть затруднено движение транспорта. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью и днем 1-6° мороза; в Киеве ночью и днем 2-4° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 22 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

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