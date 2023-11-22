Помощь США может прекратиться: эксперт рассказал, чем это грозит

Украина должна быть готова ко всему, в том числе к прекращению помощи. Такое мнение о поддержке запада высказал эксперт Тарас Загородний.

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Помощь США может прекратиться / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В противостоянии России Украине на протяжении всего времени предоставляет помощь Европа и США. Однако многие хоть раз задумывались о том, может ли запад перестать поставлять оружие Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Эксперт убежден, что придерживаться однообразной линии поведения и полагаться только на помощь западных стран - это не самое лучшее решение для Украины. Более того, оно очень рискованно.

"При условии, что мы будем придерживаться той же линии поведения, что и сегодня, то есть, в принципе, будем полагаться исключительно на помощь Запада, это закончится плохо", - говорит эксперт.

Всё дело в том, что поставки оружия зависят от множества факторов и так или иначе, как бы прискорбно это ни было, они могут уменьшаться или прекратиться вовсе. В таком случае Украине может стать довольно тяжело, ведь Россия ежедневно наращивает военное производство во внушительных масштабах и ставит страну на военные рельсы.

"Помощь США может прекратиться. Нет оружия, и всё. Тогда Россия будет делать всё, что хочет, потому что она сильнее, потому что она переводит экономику на военные рельсы, раскачивает своё военное производство, ищет возможности побеждать. Если в таком формате прекращается помощь, то всё", - объяснил эксперт.

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Помощь Украине от США

Напомним, США могут выделить Украине, Израилю и Тайваню большой пакет военной помощи. Произойти это может уже до конца декабря этого года. Об этом в эфире телемарафона заявила депутат Александра Устинова.

Также во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит поставлять Украине дальнобойное вооружение и артснаряды "по крайней мере, в течение некоторого времени".

При этом, министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что Америка не может позволить Украине проиграть войну с Россией из-за того, что ей не хватит денег. "Мы не можем позволить Украине проиграть битву на внутреннем фронте, потому что ей не хватает денег, чтобы держать школьных учителей в классе и сотрудников служб быстрого реагирования на работе, когда она отважно борется на поле боя. Таким образом, Украина полностью зависит от этой помощи", - цитирует ее CNBC.

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