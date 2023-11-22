В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний

Сказки закончились: помощь США и ЕС может прекратиться, и Украине грозит заморозка войны, считает политический эксперт Тарас Загородний.

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Война в Украине может быть заморожена, но она разгорится вновь через пару лет, считает Загородний / Главред

Угроза сокращения или сворачивания военной и финансовой помощи Украине в войне с Россией со стороны стран Запада нарастает. События последних дней вызывают серьёзные опасения. Речь идёт и о принятом в США временном бюджете, который не предусматривает помощь Украине, и о том, что Бундестаг не поддержал отправку немецких ракет Taurus в нашу страну, и о ряде других моментов.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду рассказал, почему Украина может лишиться помощи США и европейских стран, как это отразится на театре боевых действий, насколько велика угроза заморозки войны, что это будет значить, и когда Россия после небольшой передышки начнёт терроризировать Украину снова.

Что, на ваш взгляд, означает подписание Байденом временного бюджета США без помощи Украине? Чем это обусловлено и может ли стать первым шагом на пути к существенному сокращению помощи нашей стране со стороны США?

Необходимо чётко понимать, какие риски Украина контролирует, а какие – нет. Мы не контролируем голосования в Конгрессе и внутриполитическую повестку дня США. Однако наши депутаты должны вести кулуарные переговоры с американскими партиями (но так, чтобы они не сочли это вмешательством во внутренние дела США), а также общаться с народом США (ведь если американский народ поддерживает Украину, то и американские элиты будут поддерживать). А вот контролируем мы только собственные ресурсы, которые должны быть максимально мобилизованы для производства оружия, увеличения устойчивости украинской экономики и т.д.

Мы должны избавиться от вредной инфантильной привычки надеяться на чью-то помощь. Нужно исходить из того, что наличие западной экономической и военной помощи является бонусом, а основную работу должны проделывать мы сами.

Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер отмечала, что помощь Штатов может сократиться. И это правильная позиция. Ведь американцы видят внутренние ресурсы Украины, которые не используются и фактически разворовываются. Так, МВФ и прочие удивляются тому, что наши экспортёры вывели за границу 12 миллиардов долларов и их не возвращают, а государство при этом ничего не делает, чтобы вернуть эти деньги в страну. Наконец проснулся Национальный банк, который сократил время возврата выручки в страну со 180 до 90 дней. Для сырьевиков это абсолютно подъемные цифры. То же самое касается, например, затрат на непродуктивные вещи, например, брусчатку, и вопросов с таможней, где до 10-20 миллиардов долларов в год девается неизвестно куда.

Американцы всё это прекрасно знают. Естественно, они не хотят финансировать неэффективную государственную машину, которая не стремится сама себя поддерживать. Ведь с американских политиков потом спросят американские налогоплательщики, поинтересуются, куда тратятся деньги. Кстати, в США, в отличие от Украины, за такое можно сесть.

Поэтому мы, в первую очередь, должны полагаться на собственные ресурсы. Их у нас достаточно, и США об этом знают.

Отношение многих западных стран к Украине сейчас следующее. Такой бытовой пример: вы идёте в продовольственный магазин, где на входе стоит мужчина 30-40 лет, не инвалид, и просит у вас деньги на хлеб. Что вы скажете в таком случае?

Возникнет вопрос, почему он не может заработать на этот хлеб.

Вот! Вы скажете: "Иди и работай!".

Такая же аура сейчас создаётся вокруг Украины. К нам возникает вопрос, почему мы не делаем ничего сами, где наша военная экономика. Была война в 1941-1945 гг., и вся Америка впахивала на оборонку. Были талоны, были ограничения по потреблению, но все пахали, как проклятые.

То же самое интересует и Британию – что мы делаем, чтобы становиться сильнее.

Это закономерные вопросы, которые задаются всё чаще. Необходимо делать своё оружие, чтобы переносить войну на территорию России. Иначе, в нынешнем формате помощи нам сейчас и без переноса войны на территорию России, война затянется на очень долго и не известно с каким результатом для нас закончится.

Разве американцы должны решать идиотский вопрос о налогообложении предприятий, которые сейчас выполняют оборонные заказы в сфере безопасности? Это американцы должны делать? Или Шмыгаль наконец должен собраться и выполнить поручение президента? Две недели назад прошло заседание в Министерстве обороны, которое по своей инициативе собрало производителей оружия, подготовило постановление вместе с оружейниками, которое позволит решить этот вопрос и устранить противоречия между постановлениями правительства. Даже пресловутая Басалаева, которая возглавляет Государственную аудиторскую службу Украины (ГАСУ) и к которой часто были претензии, встретилась с Федерацией работодателей и представила свой вариант постановления, чтобы решить этот вопрос. Ведь именно она исполняет то, что накреативил Шмыгаль. Это, оказывается, можно решить, даже задним числом.

Вопрос: кто это должен решать – американцы или мы? Мы, конечно!

Весь ресурс должен идти в оборонку. Потому что нам никто не будет поставлять оружие, которое переносит войну на территорию России.

Смотрите интервью Тараса Загороднего об угрозе сокращения помощи Украине со стороны стран Запада и о вероятности заморозки войны:

Вы упомянули о Taurus… Украине нужно делать свои ракеты, чтобы не зависеть от того, будут у нас немецкие Taurus или нет. Тем более, немцы не дадут использовать Taurus по территории Российской Федерации.

Так что в этом вопросе мы должны перестать занимать инфантильную позицию и просить деньги – нужно начать зарабатывать самим, и тогда деньги дадут. Один из принципов работы Запада – "сам себе помогай, и тогда тебе тоже будут помогать".

Часто привожу пример о том, как Украина взяла на себя ответственность за безопасность в Чёрном море и зерновую сделку. СБУ наштамповала "морських малюків", надводных дронов Sea baby, и начала кошмарить Черноморский флот РФ везде, вплоть до Керчи, его ракетоносцы, танкеры и т.д. В итоге, ЧФ РФ начал прятаться. Дальше пошли удары по российской ПВО, в том числе украинскими ракетами "Нептун". И что мы видим? Украина взялась за эту проблему и решила её, без помощи конвоев НАТО и прочего. И вот теперь порты Одессы начинают более-менее работать. А нам уже не нужен Эрдоган, который продаёт нас оптом и в розницу при любом удобном случае. Это пример ситуации, когда мы не спрашиваем, что и как делать, а берем и делаем.

А представьте, что будет, если таких дронов, кошмарящих Черноморский флот РФ, будет 10 тысяч, и они будут постоянно патрулировать Чёрное море. Тогда вообще встанет вопрос о том, сможет ли Россия сохранить Черноморский флот в Чёрном море.

То же самое касается и ударов по территории России, защиты от Shahed и т.д. Ну нет столько ресурсов у Запада, чтобы обеспечить нам нужное количество вооружений.

О чем говорит визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев? Подчеркивается, что этот визит должен был засвидетельствовать то, что США продолжат поддерживать Украину. О какой поддержке тогда идёт речь?

О поддержке в рамках того, что до этого уже обсуждалось. Не думаю, что будет что-нибудь шире. Возможно, Остин приезжал для того, чтобы познакомиться с новым министром обороны. Скорее всего, может быть ускорение процесса по предоставлению Украине F-16.

Как вы думаете, американцы в итоге проголосуют за помощь Украине и в каких объемах?

Никто не знает, за какую помощь Украине они проголосуют. Мы должны рассматривать это исключительно как бонус: будет бонус больше – отлично, будет меньше – нужно выкручиваться самим. Мы должны взять контроль над безопасностью и управление войной в свои руки. Потому что западные страны, при всём уважении к ним, не теряют людей, и не их города уничтожаются.

Мы должны исходить из того, что помощи со стороны США может не быть вообще. Например, если завтра начнётся война с Китаем, что мы будем делать? Если мы будем исходить из этого, тогда и мыслить мы будем иначе, и действовать.

Могут ли США полностью перестать поддерживать Украину в войне против России? Если так, то как это может отразиться на театре боевых действий? При условии, что мы будем придерживаться той же линии поведения, что и сегодня, то есть, в принципе, будем полагаться исключительно на помощь Запада.

Если будем полагаться на помощь Запада, это закончится плохо. Помощь США может прекратиться. Нет оружия, и всё. Тогда Россия будет делать всё, что хочет, потому что она сильнее, потому что она переводит экономику на военные рельсы, раскачивает своё военное производство, ищет возможности побеждать.

Если в таком формате прекращается помощь, то всё.

Насколько вероятен сценарий войны с Китаем, о котором вы сказали, в результате чего фокус внимания США сместится с Украины на другую войну?

Гибридная война с Китаем уже идёт. Пекин не даёт России проиграть войну и мягко поддерживает конфликт на Ближнем Востоке, чтобы США тратили свои ресурсы. Следующая точка, которую Китай может поджечь – Северная Корея и Филиппины. То есть прямого конфликта может и не быть, но, по сути, война уже идёт. У США просто не будет столько ресурсов, чтобы поддерживать ещё и Украину.

Так что мы должны готовиться к тому, что сокращение помощи США будет. Плохо это или хорошо – это другой вопрос. Мы должны исходить из того, что помощь прекратится, и думать о том, что будет тогда, что мы будем делать. Для этого необходимо налаживать собственное производство, мобилизовать ресурсы, заставлять банки кредитовать оборонку. Ведь если банкиры не хотят финансировать оборонку, зачем они тогда нужны? Ведь они забирают ресурсы у реального сектора экономики. Нужно установить для них налог под 80%.

Всё, сказки закончились. Россия становится сильнее. Не нужно думать, что россияне идиоты. Посмотрите на карту боевых действий – вы увидите, что россияне стараются вести наступление. У России есть люди, есть техника, пусть старая и плохая. Этой техники много, а может стать и ещё больше.

Сейчас россияне дадут денег Северной Корее, Китай даст оборудование, КНДР загонит на заводы 500 тысяч человек – и что мы тогда будем делать? Все эти риски необходимо просчитывать. Никто в этом мире не хочет впрягаться за других.

Не только в США возникла заминка с решением о помощи Украине – Бундестаг не поддержал отправку нам немецких ракет Taurus. Почему так действуют немцы? И если США начнут сворачивать помощь Украине, послужит ли это сигналом для стран ЕС действовать аналогично, в частности, значит ли это, что немцы точно не дадут Taurus?

Украине нужно производить свои ракеты, чтобы иметь возможность сказать немцам: "Да засуньте ваши Taurus… Не хотите – не давайте. Не хотите, чтобы мы их порекламировали на поле боя – это ваши проблемы". Когда мы начнём так разговаривать, в том числе и с немцами, уверяю, Taurus у нас появятся очень быстро. А сидеть и выпрашивать что-то – это неправильная позиция.

Не хотят давать Taurus, и пусть. Будем рекламировать французские и британские ракеты: "Британцы – молодцы, классно работают. А Taurus, значит, говно, раз вы боитесь их давать". Когда так начнем разговаривать – и Taurus появятся, и много чего другого.

Потянет ли за собой сворачивание помощи Соединенными Штатами сокращение помощи и другими странами? Я думаю, что потянет. Если США не помогают, европейские страны спросят, почему они должны помогать. Они будут предлагать всё это закончить, потому что Европе интереснее торговать с Россией. В той же Германии такие настроения никуда не делись.

Поэтому мы должны более жёстко вести свою суверенную политику, а не попрошайничать. Тем более, что американцы и европейцы знают, что в Украине есть ресурсы и технологии, чтобы делать своё оружие. И они не запрещают нам бить по территории России, если это будет оружие украинского производства. Только нужно его начать производить.

Совокупность всех этих неблагоприятных для Украины моментов – это просто совпадение или закономерная реакция на наше бездействие, или мы имеем дело с попыткой Запада усадить Киев за стол переговоров с Россией?

Всё это взаимосвязано. Если Украина ничего не хочет делать для своей победы, почему Запад должен ей помогать?

Так рассуждают, например, трамписты, которых часто обвиняют в пророссийскости. Но они не пророссийские – они исходят из своей собственной логики: если украинцы сами не пашут на военных заводах, то почему американцы должны всё это оплачивать, значит, украинцам не нужна победа; если украинцам не нужна победа, то почему американские налогоплательщики должны всё это финансировать. Всё это чётко, ясно и понятно. И это не усталость, а вполне закономерные вопросы.

Американские политики прекрасно знают, сколько всего у нас разворовывается в стране. И они знают, что американский народ будет им задавать вопросы, когда начнут всплывать разные коррупционные истории. Естественно, американские политики не хотят в этом участвовать. И я их абсолютно понимаю. Вспомните пример о мужчине у продуктового магазина, который просит на хлеб: не просите деньги на еду – делайте что-то сами.

По поводу переговоров с Россией. Насколько вероятными вы считаете их на данном этапе, если помощь начнёт сокращаться, а мы не начнём делать то, что должны?

Как только мы об заикнёмся о переговорах не с сильной позиции (то есть когда у нас нет оружия), россияне будут нас добивать и требовать отдать им Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области, полностью, потому что они уже вписаны в российскую конституцию как территория РФ, а также отдать Николаев и Одессу. Вот так и будут идти переговоры.

Если же переговоры начнутся, когда Украина бомбит территорию России, это будет совершенно другой разговор. Мы должны понимать, что сила решает вопросы. И мы сами должны решать свои проблемы, а не попрошайничать.

А Западу выгодны переговоры Украины и России на данном этапе, при нынешней ситуации на поле боя?

Прежде всего, Россия сейчас не готова к каким-либо переговорам. Если сейчас начнутся переговоры, то россияне будут выдвигать заведомо неприемлемые для нас требования, в том числе о сокращении численности украинской армии до 100 тысяч человек, а также о том, чтобы убрать с вооружения ВСУ любые тяжелые вооружения. Это не переговоры.

Есть ли у Запада желание как-то порешать свои вопросы за счет Украины? Конечно, есть. Никто в этом мире ни за кого впрягаться не хочет.

Насколько сейчас велика угроза заморозки войны в Украине и возвращения к статус-кво, который существовал до 24 февраля 2022 года? От чего это будет зависеть?

Риск заморозки войны существует всегда. Однако возвращение к статус-кво, который существовал до 24 февраля 2022 года, уже невозможно: Россия на это не пойдёт, в её конституции уже записаны Запорожская и Херсонская области как часть РФ, и россияне за них будут воевать до конца, пока этого не добьются. Любыми способами.

Заморозка будет всего лишь передышкой для России, чтобы с новыми силами напасть на Украину. Россия будет требовать, чтобы мы признали эти территории Россией, в том числе Крым. Сила всё решает. Ни о чём другом Россия не готова договариваться. Её интересует уничтожение Украины.

Если случится заморозка войны, когда война может вспыхнуть вновь?

Через два-три года.

Ну и, поймите, война при этом не закончится: Россия постоянно будет обстреливать украинские города ракетами, особенно приграничные районы, и во всём обвинять Украину. Так будет выглядеть "заморозка". Не нужно питать на этот счёт никаких иллюзий.

А вероятность такого сценария, с вашей точки зрения, какова?

Такая вероятность существует. Избежать этого мы можем, только производя массово своё вооружение и переведя экономику на военные рельсы.

В нынешних условиях заморозка войны очень вероятна, потому что Россия наращивает свою военную мощь, а мы – нет. И в данном случае, просто по математике, Россия дожимает до такого сценария. Если мы ничего не будем делать, рано или поздно она своего добьётся.

Если мы перейдём на военную экономику, будем уничтожать российскую военную промышленность, нанося удары вглубь территории РФ на 1 тысячу км, тогда сценарий заморозки становится маловероятным.

А если этого не сделать?

Мы проигрываем войну, нужно об этом говорить чётко и ясно. Россия не стоит на месте: она разворачивает военную экономику, россияне становятся умнее и сильнее. Как бы у нас ни рассказывали о сплошных "ч*обиках", всё это не так. Мы имеем дело с умным, жёстким и коварным врагом, который хочет победить и всё для этого делает.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведёт блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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