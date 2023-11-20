США пообещали Украине дальнейшую поставку оружия с некоторой оговоркой - WP

Вашингтон интересуется стратегией ВСУ на зимний период.

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У США не могут договориться о финансировании будущих пакетов помощи Украине / ua.depositphotos.com, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Во время сегодняшнего приезда в Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит поставлять Украине дальнобойное вооружение и артснаряды "по крайней мере, в течение некоторого времени".

На такую оговорку главы Пентагона обратили внимание корреспонденты The Washington Post. В целом, пишет издание, визит Остина должен дать сигнал того, что конфликт в Израиле не подорвет поддержку Америкой Украины.

Сообщается, что украинское военно-политическое руководство все больше беспокоится, что внимание общественности резко переключилось на Израиль, а также перспектив попытки некоторыми политиками и странами склонить Зеленского к "мирным переговорам" с Россией.

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Источник WP в Пентагоне перед приездом Остина в Украину заявил, что Израиль и Украина сталкиваются с разными видами борьбы, хотя по некоторой номенклатуре запрашиваемого правительствами вооружения у США "есть совпадения".

США также ждут от встречи Остина с высокопоставленными украинскими лицами больше подробностей о стратегии ВСУ на зимний период.

Приезд Остина в Украину и поддержка США

Сегодня, 20 ноября, в столицу Украины Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Пентагон в пресс-релизе сообщил, что во время визита Остин подчеркнет постоянную приверженность США оказывать Украине помощь по безопасности, необходимую для защиты от российской агрессии, а также обсудит долгосрочное видение будущего военных сил Украины.

Приезд Остина состоялся на фоне фактического раскола между законодателями США по обеспечению дальнейшей поддержки Украины деньгами и оружием.

После долгих "дебатов" между Белым домом и Конгрессом последний все же принял проект финансирования без помощи Украины. Байден его подписал, чтобы избежать "шатдауна".

Вместе с тем, по данным СМИ, Конгресс сможет одобрить новую помощь для Украины в середине декабря. Сторонники Украины ведут тяжелую борьбу.

Тем временем в ВСУ заканчивается топливо, оружие и боеприпасы. Потому Вашингтон перешел на "дозированное" предоставление всех последующих пакетов помощи.

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