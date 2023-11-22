Орбан угрожает заблокировать помощь Украине и вступление в ЕС: поставлен ультиматум

Премьер-министр Венгрии требует провести "стратегическую дискуссию", чтобы пересмотреть стратегию поддержки Украины.

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Венгрия угрожает заблокировать выделение помощи Украине и ее вступление в ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю европейскую помощь Украине и предстоящее вступление в ЕС. Соответствующее письмо он направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, сообщает Politico.

Он поставил ультиматум, в котором требует пересмотреть всю стратегию поддержки Украины. Орбан заявил, что Венгрия не примет ни одно решение относительно финансирования или вступления Украины в ЕС, санкций против РФ, пока европейские лидеры в декабре не проведут "стратегическую дискуссию".

"Европейский совет должен оценить выполнение и эффективность нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи ... Считаем ли мы эти цели реалистично достижимыми? Является ли эта стратегия жизнеспособной без сильной поддержки Соединенных Штатов? Можем ли мы принять постоянную поддержку Соединенных Штатов как должное? Как мы представляем себе архитектуру безопасности Европы после войны?"- говорится в письме.

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Орбан не хочет, чтобы ЕС продолжал финансирование Украины, потому что даже США, по его мнению, могут стать неспособным продолжать оказание помощи. Венгрия хочет заблокировать 50 миллиардов евро помощи Украине для работы правительства, военную помощь Украине на 500 миллионов евро, а также начало официальных переговоров по присоединению Киева к ЕС.

Помощь ЕС Украине

30 октября стало известно о том, что в Евросоюзе готовят специальный план поддержки ВСУ на 20 млрд евро. Эта программа рассчитана на период 2024-2027 годов и предусматривает выделение 5 млрд евро в год на программы по передаче оружия и дальнейшему обучению украинских военнослужащих.

После этого премьер-министр ЕС Виктор Орбан набросился на Евросоюз. Орбан сравнил членство своей страны в ЕС с длительной советской оккупацией, которая длилась более сорока лет.

Жозеп Боррель резко ответил скандальному Виктору Орбану - в Евросоюзе Венгрии намекнули на дверь. По его словам, никто не обязывает Венгрию быть частью Евросоюза.

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