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"Понимает только язык силы": ВСУ ликвидировали 36 тысяч оккупантов за шесть недель - Умеров

Руслана Заклинская
22 ноября 2023, 18:57
Украина вытесняет военные корабли россиян из Черного моря и наносит оккупантам сокрушительные потери.
'Понимает только язык силы': ВСУ ликвидировали 36 тысяч оккупантов за шесть недель - Умеров
Украинские военные уничтожили 36 тысяч оккупантов за полтора месяца / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

За последние шесть недель, после последней встречи в формате "Рамштайн", оккупанты понесли почти 36 тысяч потерь. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров во время открытия 17-й встречи контактной группы по вопросам обороны Украины.

По словам Умерова, даже без мощного флота Украина вытеснила российские военные корабли из Черного моря и восстанавливает свободу мореплавания. Он также подчеркнул, что единственный язык, который понимает Москва, - это язык силы.

"Россия точно не планирует останавливаться сама. Единственный язык, который может понять Москва, - это сила. И мы хорошо изучили этот язык", – сказал министр обороны.

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Министр подчеркнул, с тех пор, как стороны провели последнюю встречу в формате "Рамштайн", прошло шесть недель. За это время враг потерял практически 36 тысяч солдат.

Умеров выразил благодарность за поддержку партнеров Украины и указал на роль нового военного оборудования, такого как HIMARS, ракеты Stormshadow, SCALP, ATACMS в изменении ситуации на фронте. Он также подчеркнул, что дальнейшее развитие общих возможностей в сферах артиллерии, бронетехники, авиации и разминирования поможет защитить миллионы невинных жизней.

"Наши люди ждут возможности вернуться домой. Отстроить свои дома. Воссоединиться со своими семьями",- подытожил Умеров.

17-я встреча"Рамштайн"

22 ноября состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн". Его открыл министр обороны США Ллойд Остин, возглавляющий контактную группу. Основными вопросами обсуждения стали усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) и поддержка войск на передовой. Во время встречи Остин заявил, что Запад планирует расширить объемы поставок систем ПВО в Украину. Кроме этого, США решили создать международную коалицию для оказания помощи Украине в сфере обороны.

Напомним, прошлая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 11 октября. Тогда участники встречи пообещали дополнительную помощь Украине на 3 миллиарда долларов. В нее вошла боевая авиация, средства ПВО, артиллерия, бронетехника и прочее.

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