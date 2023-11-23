Военный эксперт спрогнозировал, сможет ли РФ захватить Авдеевку и разбить ВСУ на Херсонщине

Плацдарм ВСУ на левом берегу Херсонщины и Авдеевка: эксперт прокомментировал, сможет ли РФ одновременно вести действия по этим направлениям.

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Специалист напомнил украинцам, что оккупанты получили задачу захватить Авдеевку до Нового года / коллаж Главред, фото 45 окрема артилерійська бригада Збройних сил України и скриншот

Формирование плацдармов, которым сейчас занимается ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области, поставило в тупик командование российских оккупантов. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

Специалист напомнил украинцам, что, по его информации, оккупанты получили задачу захватить Авдеевку до Нового года.

"Согласно первоначальному плану в рамках наступления 10 октября двумя эшелонами оккупационные войска должны были окружить Авдеевку, тем самым создав оптимальные условия для оккупации города к Новому году, предоставив Путину "победу", которую он бы скормил своим потребителям информационного фаст-фуда. План провалился с треском", – говорит Коваленко.

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По его данным, Авдеевка начала тянуть силы РФ из других направлений, прежде всего с Луганского. Также есть информация, что под Авдеевку сейчас переброшена самая боеспособная часть группировки российских войск "Центр". Но и этого не хватило для того, чтобы решить вопрос с окружением города.

Специальность добавляет, что нервозность русского командования оккупантов в районе Авдеевки заставляла их задействовать не полноценные части и соединения, а бросать в бой отдельные подразделения.

"Все это привело к тому, что к Новому Году поставленные Путиным задачи под Авдеевкой не будут выполнены. А ускорить этот процесс можно только за счет насыщения в зоны оперирования дополнительным ресурсом. Проще говоря – продолжать давить количеством. Но где его взять?", – подытожил Коваленко.

Ситуация в районе Авдеевки

В Силах обороны Украины опровергли информацию о фактическом прорыве оккупантами РФ обороны ВСУ в Авдеевке в промышленной зоне на юго-востоке города. По словам офицера 59-й ОМПр Сергея Цехоцкого, подразделения украинских войск держат ситуацию под контролем.

В WSJ раскрыли жесткую тактику РФ под Авдеевкой. Как утверждают американские журналисты, противник после серьезных потерь в бронетехнике теперь активно применяет пехоту.

В ВСУ рассказали об изменении обстановки на фронте под Авдеевкой – Александр Штупун сказал, что россияне по-прежнему пытаются окружить город. Контроль над позициями может быстро меняться.

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