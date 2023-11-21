Контрнаступление ВСУ под Авдеевкой: в ВСУ рассказали об изменении обстановки на фронте

В районе Авдеевки враг сократил количество штурмовых действий и авиаударов, но продолжает пытаться окружить город. При этом возле Марьинки и Новомихайловки наблюдается увеличенная активность противника. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.
"Сейчас российские оккупанты уменьшили количество штурмовых действий и авиаударов. Но продолжают цинично игнорировать законы и обычаи ведения войны, в частности стреляют по медикам и эвакуационным машинам", - отметил Штупун.
В зоне проведения операции ОСУВ "Таврия", оккупанты не прекращают попыток окружить город Авдеевка.
"Сегодня они безуспешно штурмовали восточнее Новобахмутовки, в районах Авдеевки, Северного и Первомайского. Сегодня отбито восемь атак", - сказал Штупун.
Комментируя информацию от Института изучения войны (ISW) о том, что украинские войска успешно атаковали район Авдеевки и совершили движение вперед 19 ноября, представитель отметил, что ситуация претерпевает изменения из-за активных боевых действий.
"Не будем говорить. Потому что продолжаются активные боевые действия. Позиции меняются. Враг идет вперед, его отвергают, и наши идут вперед. Поэтому ситуация меняется, поэтому на текущий момент мы говорить ничего не будем", - пояснил Штупун.
Также в ВСУ подчеркнули, что противник не прекращает попыток атаковать Марьинку и Новомихайловку, где активность вражеских сил возросла, и за сутки удачно отбито 15 атак.
Наступление россиян на Авдеевку
Напомним, как ранее сообщал Главред, глава военно-гражданской администрации Авдеевки, Виталий Барабаш, поделился информацией о напряженной обстановке возле города, указав, что защитники находятся в сложных условиях, но успешно удерживают свои позиции.
Российские оккупанты активно атакуют позиции и обстреливают поля рядом с Авдеевкой. Даже при том, что украинские защитники эффективно ликвидируют оккупантов, они продолжают штурмовать, действуя подобно "зомби".
Офицер Сергей Цехоцкий из 59-й отдельной мотопехотной бригады утверждает, что информация о прорыве украинской обороны в Авдеевке не соответствует действительности.
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