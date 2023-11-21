Полный обвал южного плацдарма: полковник ВСУ сообщил об успехе на фронте

Украинские военные успешно захватили и удерживают плацдармы на левобережье Херсонщины. В ВСУ есть возможность полностью обвалить южное направление фронта.

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ВСУ могут полностью обвалить Южный плацдарм-полковник ВСУ / 37 отдельная бригада морской пехоты, командование Объединенных Сил ВС Украины

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник отметил, что ВСУ имеют все шансы обрушить Южный плацдарм врага. По его словам, в дальнейшем, украинские военные могут расширить свое наступление до Молочного лимана, таким образом отрезав сухопутный коридор в Крым. Об этом он рассказал в эфире "24 канала".

"Предпосылки обвалить Южный плацдарм есть. Когда это произойдет - не возьмется прогнозировать самый светлый ум", - констатировал Черник.

Предположительно, это и был первоначальный план украинского командования. Однако его выполнение временно приостановили из-за событий, связанных с подрывом Каховской гидроэлектростанции российскими силами.

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На южном фронте продолжаются интенсивные бои, ведь именно там российские оккупанты сконцентрировали свои основные силы.

"Бои происходят каждый день, нет ни одного тихого дня, ночи или даже часа. Но противник там сконцентрировал едва ли не самую большую свою группировку, потому что прекрасно осознает, что будет, если "линию Суровикина" мы таки добьем. Мы сейчас где-то посередине. Общая ее ширина в пределах 25 километров. Мы где-то на 12-13 километре, во второй линии. Вторая линия - главная. Там исполинская сеть шанцев, окопов, дотов, есть даже подземные тоннели. Это свершившийся факт - русские умеют окапываться. Здесь только война малых групп. Я не возьмусь прогнозировать, как долго это будет продолжаться, но рано или поздно чаши качнутся в чью-то пользу", - подчеркнул Петр Черник.

Он также указал, что российские войска в этом районе устроили традиционную оборону по образцу Второй мировой войны, которая включает три линии.

"Первая - линия обеспечения, минные поля," зубы дракона " и все, что взрывается. Мы ее в этом отдельном плацдарме прошли. Вторая линия является самой серьезной - шанцы, окопы, доты и тому подобное. Здесь находится главный личный состав, оборудованы позиции для артиллерии, вся бронетехника. Это гигантская паутина. Следующая линия - тыловые позиции. Сейчас во второй линии идут очень тяжелые бои", - подчеркнул военный аналитик.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Боевые действия на южном направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, оккупанты не сдают свои позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Как указывает военно-политический эксперт Александр Коваленко, командование Вооруженных Сил России создало тактические группы, которые имеют целью противостоять продвижению Вооруженных Сил Украины на южном направлении.

Бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что за последние сутки противник потерял 3 танка и более 550 военнослужащих.

Представительница Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что российские оккупанты сократили количество атак с использованием управляемых авиабомб на юге из-за ухудшения погодных условий.

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