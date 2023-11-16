'ВСУ мощно уничтожают врага': генерал раскрыл потери оккупантов на Таврическом направлении

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что за сутки враг потерял 3 танка и более 550 человек в живой силе.
"На Таврическом направлении враг нанес 9 авиаударов, провел 45 боевых столкновений и совершил 1072 артобстрела. Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении", - отметил он в своем Telegram-канале и добавил, что активность авиации врага не спадает.
Тарнавский добавил, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1170 огневых задач. Общие потери врага составили 594 человека.
"Уничтожено 43 единицы военной техники. В частности, 3 танка, 5 ББМ, 6 артсистем, 1 РСЗО, 2 ПТРК, 1 средство ПВО, 19 БПЛА и 4 автомобиля. Также уничтожено 3 склада боеприпасов и еще один важный объект врага. Еще 30 единиц военной техники врага повреждены", - рассказал генерал.
В то же время, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
Напомним, что оккупанты ударили по ВСУ химоружием сразу на двух направлениях. Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и бахмутском направлениях. Враг, скорее всего, использовал хлорпикрин.
В ВСУ сообщили о разгроме противника под Авдеевкой. Противник изменил тактику наступления на Авдеевку, если ранее враг использовал большие колонны бронетехники и пехоты для протива фронта.
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