В Минобороны хотят уволить трех генералов - УП

Министр обороны Рустем Умеров готовит представление на увольнение трех командующих.

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Минобороны планирует увольнение трех генералов / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ,Википедия, t.me/otarnavskiy

В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность увольнения трех командующих ВСУ.

Собеседники "Української правди" в военно-политическом руководстве сообщили, что по данным источников, министр обороны Рустем Умеров готовит представление на увольнение командующего медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

Как известно, на увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением Сил обороны.

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О причинах вероятного увольнения Тарнавского, возглавляющего одно из направлений украинского контрнаступления, не сообщается.

Напомним, что Верховная Рада на этой неделе уволит одного из министров. Железняк в своем Telegram сообщил, что речь идет об увольнении министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

Кабмин уволил заместителей министра обороны Украины. Сейчас продолжаются консультации относительно кандидатов в заместители министра обороны. Идет полное обновление

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