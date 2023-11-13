В Минобороны хотят уволить трех генералов - УП

В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность увольнения трех командующих ВСУ.
Собеседники "Української правди" в военно-политическом руководстве сообщили, что по данным источников, министр обороны Рустем Умеров готовит представление на увольнение командующего медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.
Как известно, на увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением Сил обороны.
О причинах вероятного увольнения Тарнавского, возглавляющего одно из направлений украинского контрнаступления, не сообщается.
Напомним, что Верховная Рада на этой неделе уволит одного из министров. Железняк в своем Telegram сообщил, что речь идет об увольнении министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.
Кабмин уволил заместителей министра обороны Украины. Сейчас продолжаются консультации относительно кандидатов в заместители министра обороны. Идет полное обновление
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