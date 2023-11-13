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"Вражеские объекты станут пеплом": эксперт рассказал сценарий, как ВСУ продвинутся на юге

Юлия Закрепа
13 ноября 2023, 17:52
Ракеты ВСУ способны разрушить Керченский мост, тем самым лишить вражескую группировку в Крыму логистики.
'Вражеские объекты станут пеплом': эксперт рассказал сценарий, как ВСУ продвинутся на юге
Селезнев рассказал, когда ВСУ дойдут до Крыма / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: deepstatemap.live

В интервью Главреду военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев рассказал, что будет, если Украине удастся продвижение на юге - как тогда может действовать Россия и как может развиваться ситуация.

Эксперт заявил, что несмотря на то, что враг не строил масштабных фортификационных сооружений на левом берегу Днепра, он создал много защитных сооружений на подходах к крымским перешейкам.

"В частности, в тех населенных пунктах, которые расположены буквально вплотную к Крымскому полуострову. Так же нарыты окопы (и их там немало) на севере Крыма, Причем там враг начал это делать еще в феврале-марте 2014 года. Но, как по мне, вопрос освобождения Крыма от российского присутствия заключается в наличии у Украины ресурсов определенной компоненты - ракет типа ATACMS и истребителей F-16", - пояснил он.

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Ракеты ВСУ способны разрушить Керченский мост, тем самым лишить вражескую группировку в Крыму и Севастополе устойчивой логистики, а дальше систематически превращать в пепел все вражеские объекты.

"Причем, в первую очередь, именно в Севастополе, потому что именно там находится главная база Черноморского флота РФ. А F - 16 нужны для того, чтобы прикрывать украинские войска с воздуха, причем как над сушей, так и над акваториями Черного и Азовского море", - добавил Селезнев.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на крымском направлении

Напомним, что в Крыму уничтожены десантные катера РФ. Заменить уничтоженные корабли оккупанты не могут. При этом после ударов в Черном море Черноморский флот постепенно перебазируется в Новороссийск и другие порты.

Гендельман рассказал, что война затянется, если ВСУ не выйдут к Азовскому морю. России приемлема война на истощение, но Украине такой сценарий не является выгодным. Эксперт убежден, что россияне тоже не планировали длительную войну.

Командир "Айдара" рассказал, что ВСУ могут освободить Токмак и выйти к Азовскому морю. На юге сейчас решается судьба Токмака, а от судьбы Токмака вообще в значительной мере зависит исход всей наступательной кампании.

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