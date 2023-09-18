Анна Маляр и остальные: Кабмин уволил заместителей министра обороны Украины

В понедельник, 18 сентября, Кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министра обороны. Среди уволенных Анна Маляр.
Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничука в Telegram
С должности заместителя министра обороны Украины уволили:
- Ростислава Замлинского
- Анну Маляр
- Дениса Шарапова
- Андрея Шевченко
- Виталия Дейнегу
Также Константина Ващенко уволили с должности государственного секретаря министерства обороны Украины.
Чистки в Минобороны
Напомним, что 4 сентября Алексей Резников подал в Раду заявление об отставке. Министр обороны Украины подал в Верховную Раду заявление об отставке. Зеленский заявил, что внесет в парламент кандидатуру Рустема Умерова на пост министра обороны.
5 сентября, парламент принял решение и поддержал отставку министра обороны Украины Алексея Резникова с должности. "За" отставку Резникова проголосовали 327 народных депутатов.
В сентябре был назначен новый глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров. Он успел провести первый телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.
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