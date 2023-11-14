Колонны техники взорвали: в ВСУ сообщили о разгроме противника под Авдеевкой

В ВСУ объяснили, что происходит в районе города Авдеевка и почему россиянам так важно его захватить.

https://glavred.info/ukraine/kolonny-tehniki-vzorvali-v-vsu-soobshchili-o-razgrome-protivnika-pod-avdeevkoy-10516768.html Ссылка скопирована

В ВСУ сообщили о разгроме противника под Авдеевкой / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Противник изменил тактику наступления на Авдеевку, если раньше враг использовал большие колонны бронетехники и пехоты для протива фронта, то сейчас наступление противника ограничивается "мясными штурмами". Во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, выразил мнение, что для оккупантов захват Авдеевки является важным в первую очередь из-за" политических соображений", сообщает УНИАН.

"Ну, во первых, это какая-то единственная победа (противника), можно даже сказать, за этот год. И, если, как они думают, все для них получится положительно, то это единственная возможность что-то показать, хоть какую-то победу в зоне боевых действий для российского народа. В настоящее время, к счастью, российская армия на что-то больше не способна. Это даже не что-то такое стратегическое, а чисто политическое", - считает спикер.

Он также сообщил, что противник продолжает готовить преступников и лиц, которые никогда не принимали участия в боевых действиях, с целью использования их в штурмах.

видео дня

"То есть, враг по своей старой традиции готовится к мясным штурмам. Потому что с 10 октября потеряно (противником) уже около 400 единиц бронетехники. Это и танки, и бронированные машины, БМП различного типа и бронетранспортеры. Личный состав оккупанты размещают в домах местных жителей и таким образом прикрываются гражданским населением как живым щитом", - подчеркнул спикер.

Также Штупун объяснил стратегию российских захватчиков в районе Авдеевки. Он сообщил, что раньше они пытались двинуться вперед большими колоннами, с большим количеством пехоты, но понесли существенные потери именно в бронетехнике, поэтому пехота отошла.

После этого в течение 4-5 дней продолжалась Артподготовка, использовалась авиация, но после потери 7 штурмовиков россияне перешли к сбросу управляемых авиационных бомб с самолетов, которые в тот момент находятся на большой дальности.

"Сбрасывают с самолетов Су-35, которые сейчас к сожалению не входят в зону действия нашей ПВО", - подчеркнул военный.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, майор МВД Максим Морозов, представитель "Легиона Свободы" указывает, что из-за расширения "серой зоны" в районе Авдеевки, есть вероятность окружения города российскими войсками.

Потери российских оккупантов в Авдеевке Донецкой области превысили те, которые они понесли в Угледаре и Бахмуте, сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Россияне пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области, используя значительное количество пехоты и техники в штурме. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поделился на своей странице в Facebook о поразительных потерях российских войск лишь на этом направлении.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.