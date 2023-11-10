Цифры сумасшедшие: Залужный раскрыл потери оккупантов за месяц под Авдеевкой

Только за месяц на Авдеевском направлении РФ потеряла около 10 тысяч оккупантов.

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Валерий Залужный раскрыл потери оккупантов за месяц на Авдеевском направлении / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 37 отдельная бригада морской пехоты, t.me/CinCAFU

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области и бросают в штурмы огромное количество живой силы и техники. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook рассказал о бешеных потерях россиян только на этом направлении.

Он отметил, что активный штурм Авдеевки длится месяц. Там ежедневно продолжаются ожесточенные бои.

За месяц на Авдеевском направлении оккупанты потеряли:

видео дня

более 100 танков,

250 бронемашин,

около 50 артиллерийских систем,

7 самолетов Су-25,

около 10 тысяч оккупантов.

"Спасибо бригадам, нашим подразделениям. Пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БПлА, медикам. Каждому защитнику, каждой защитнице, которые защищают Авдеевку. Склоняю голову перед теми, кто на щите. Вечная память и почет. Слава нашим Героям! Слава Украине!"- написал Залужный.

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