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Военный эксперт спрогнозировал, куда будут целить 800 ракет россияне

Дмитрий Видоменко
21 ноября 2023, 07:07
Более 800 точных ракет, накопленных Россией, будут использованы для атак на инфраструктуру Украины, считает военный эксперт Петр Черник
Ракета, Черник
По убеждению Петра Черника , атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины вполне прогнозируемы / коллаж Главред, скриншоты из видео

Более восьми сотен ракет, которые, по предварительным данным, были накоплены страной-агрессором Россией, будут использованы для атак на инфраструктуру Украины. Такое мнение в эксклюзивном интервью "Обозреватель" высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

"Крылатые ракеты для того и придуманы, чтобы бить на дальние расстояния по объектам, которые чувствительны для всего государства, а не только для зоны боевых действий", – пояснил он.

По убеждению эксперта, атаки на объекты энергетической инфраструктуры вполне прогнозируемы, учитывая "элементарно простую психологию террористов".

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Черник также добавил, что применение настолько дорогого вооружения для ударов по украинским позициям на линии фронта нецелесообразно.

"Вдоль линии разграничения идут бои, независимо от того, накопили ли они крылатые ракеты или нет. Кто в здравом уме крылатыми ракетами, которые стоят 16 миллионов долларов, будет бить по окопам? Поэтому будут бить по инфраструктуре, не имею в этом ни малейшего сомнения. Вопрос лишь в том, повторят ли прошлогодний рекорд декабря месяца, 236 ракет за один раз, вопрос, повторят ли первый день широкомасштабного вторжения, когда было выпущено 120 ракет. С тех пор такого не было", – подчеркнул эксперт.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Что ждет Украину зимой

Россия готовит массированные ракетные удары по Украине, считает президент Владимир Зеленский. По его словам, враг накапливает ракеты и строит планы по нанесению ударов по критическим объектам зимой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее предупреждал, что о возможных атаках России по инфраструктуре Украины зимой. Как утверждает чиновник, оккупанты готовят ракеты, а украинцев ждет непростая зима.

Враг собрал более 800 ракет для ударов по энергетике зимой, сказали в Главном управлении Минобороны Украины. Такое количество ракет российские войска скопили в захваченном Крыму.

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война России и Украины ракетный удар Петр Черник
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