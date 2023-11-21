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В Запорожье прогремели мощные взрывы: вероятно атака баллистическими ракетами

Юлия Закрепа
21 ноября 2023, 22:16
По предварительным данным, Запорожье могли атаковать баллистическим вооружением с южного направления.
В Запорожье прогремели мощные взрывы: вероятно атака баллистическими ракетами
В Запорожье прогремели мощные взрывы / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот: map.ukrainealarm

Сегодня, 21 ноября, вечером в в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Местные жители сообщают, что в Запорожье раздались мощные взрывы.

О взрыве в Запорожье сообщили примерно в 20 часов 44 минуты. На тот момент в городе уже раздавались сигналы воздушной тревоги. В мониторинговых Telegram-каналах сообщили, что, по предварительным данным, Запорожье могли атаковать баллистическим вооружением с южного направления.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко подтвердил атаку на город. Он отметил, что взрывной волной повреждены несколько частных домов.

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В Запорожье прогремели мощные взрывы: вероятно атака баллистическими ракетами
РФ атаковала Запорожье / скриншот: t.me/zoda_gov_ua

Ракетная атака РФ по Украине

Напомним, что 21 ноября РФ нанесла новый удар ракетами и дронами. Российские войска ночью выпустили по территории Украины 11 дронов-камикадзе Шахед и 5 ракет двух типов. Силы ПВО Украины сбили 10 дронов и одну ракету.

19 ноября в Киеве раздавались взрывы во время воздушной тревоги в Украине. Беспилотники запустили несколькими группами с разных направлений-постоянно меняли векторы движения по маршруту.

В Хмельницкой области ночью 17 ноября раздавались взрывы. Регион атаковали вражеские беспилотники. Местные власти сообщили о работе ПВО. О пострадавших не сообщали.

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