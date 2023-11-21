В Запорожье прогремели мощные взрывы: вероятно атака баллистическими ракетами

Сегодня, 21 ноября, вечером в в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Местные жители сообщают, что в Запорожье раздались мощные взрывы.
О взрыве в Запорожье сообщили примерно в 20 часов 44 минуты. На тот момент в городе уже раздавались сигналы воздушной тревоги. В мониторинговых Telegram-каналах сообщили, что, по предварительным данным, Запорожье могли атаковать баллистическим вооружением с южного направления.
Руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко подтвердил атаку на город. Он отметил, что взрывной волной повреждены несколько частных домов.
Ракетная атака РФ по Украине
Напомним, что 21 ноября РФ нанесла новый удар ракетами и дронами. Российские войска ночью выпустили по территории Украины 11 дронов-камикадзе Шахед и 5 ракет двух типов. Силы ПВО Украины сбили 10 дронов и одну ракету.
19 ноября в Киеве раздавались взрывы во время воздушной тревоги в Украине. Беспилотники запустили несколькими группами с разных направлений-постоянно меняли векторы движения по маршруту.
В Хмельницкой области ночью 17 ноября раздавались взрывы. Регион атаковали вражеские беспилотники. Местные власти сообщили о работе ПВО. О пострадавших не сообщали.
Больше интересных новостей:
- "Мы их в этом оставляем": президент Чехии раскритиковал помощь Запада для контрнаступления ВСУ
- В Минобороны Украины рассказали об увольнении топ-генералов
- Бойцы ВСУ истощены, а россияне идут как зомби: в WSJ раскрыли жесткую тактику РФ под Авдеевкой