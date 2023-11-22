ВСУ – о боях у Авдеевки: войска РФ усилили штурмы, линия фронта может колебаться

Оккупационные войска агрессора России увеличили количество штурмовых действий в районе Авдеевки Донецкой области. Активные боевые действия продолжаются, линия боевого столкновения может временно меняться. Несмотря на сложности, ВСУ продолжают контролировать ситуацию, в том числе, и на Коксохимическом заводе, который хотят захватить россияне. Об этом заявил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
В эфире Радио Свобода он рассказал о том, что войска РФ 22 ноября усилили штурмовые действия под Авдеевкой. Атак стало больше примерно на 30%. За день зафиксировали 29 вражеских авиаударов.
В частности, россияне вели штурмы восточнее Новобахмутовки, в районах Авдеевки, Северного и Первомайского. Украинские войска отразили 13 атак, возле Марьинки и Новомихайловки – 18.
ВСУ контролируют обстановку в Авдеевке
По словам военного, обстановка вокруг Авдеевки сложная, но Силы обороны ее контролируют. Оккупанты нацелились на Авдеевский коксохим, который также под контролем ВСУ.
"Если потери каких-то позиций есть, то они временные. Продолжаются активные бои, и линия боевого столкновения может туда-сюда колебаться. Поэтому говорить о каких-либо постоянных успехах ни противника, ни нас пока не будем", - подчеркнул Александр Штупун.
Ситуация в районе Авдеевки
В силах обороны Украины опровергли информацию о фактическом прорыве оккупантами РФ обороны ВСУ в Авдеевке в промышленной зоне на юго-востоке города. По словам офицера 59-й ОМПр Сергея Цехоцкого, подразделения украинских войск держат ситуацию под контролем.
В WSJ раскрыли жесткую тактику РФ под Авдеевкой. Как утверждают американские журналисты, противник после серьезных потерь в бронетехнике теперь активно применяет пехоту.
В ВСУ рассказали об изменении обстановки на фронте под Авдеевкой – Александр Штупун сказал, что россияне по-прежнему пытаются окружить город. Контроль над позициями может быстро меняться.
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