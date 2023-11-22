ВСУ – о боях у Авдеевки: войска РФ усилили штурмы, линия фронта может колебаться

Силы обороны Украины контролируют ситуацию в районе Авдеевки, российские оккупанты хотят захватить Коксохимический завод, сказал Александр Штупун.

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Позиции ВСУ и оккупантов в районе Авдеевки могут быстро меняться - Штупун / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Оккупационные войска агрессора России увеличили количество штурмовых действий в районе Авдеевки Донецкой области. Активные боевые действия продолжаются, линия боевого столкновения может временно меняться. Несмотря на сложности, ВСУ продолжают контролировать ситуацию, в том числе, и на Коксохимическом заводе, который хотят захватить россияне. Об этом заявил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

В эфире Радио Свобода он рассказал о том, что войска РФ 22 ноября усилили штурмовые действия под Авдеевкой. Атак стало больше примерно на 30%. За день зафиксировали 29 вражеских авиаударов.

В частности, россияне вели штурмы восточнее Новобахмутовки, в районах Авдеевки, Северного и Первомайского. Украинские войска отразили 13 атак, возле Марьинки и Новомихайловки – 18.

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ВСУ контролируют обстановку в Авдеевке

По словам военного, обстановка вокруг Авдеевки сложная, но Силы обороны ее контролируют. Оккупанты нацелились на Авдеевский коксохим, который также под контролем ВСУ.

"Если потери каких-то позиций есть, то они временные. Продолжаются активные бои, и линия боевого столкновения может туда-сюда колебаться. Поэтому говорить о каких-либо постоянных успехах ни противника, ни нас пока не будем", - подчеркнул Александр Штупун.

Ситуация в районе Авдеевки

В силах обороны Украины опровергли информацию о фактическом прорыве оккупантами РФ обороны ВСУ в Авдеевке в промышленной зоне на юго-востоке города. По словам офицера 59-й ОМПр Сергея Цехоцкого, подразделения украинских войск держат ситуацию под контролем.

В WSJ раскрыли жесткую тактику РФ под Авдеевкой. Как утверждают американские журналисты, противник после серьезных потерь в бронетехнике теперь активно применяет пехоту.

В ВСУ рассказали об изменении обстановки на фронте под Авдеевкой – Александр Штупун сказал, что россияне по-прежнему пытаются окружить город. Контроль над позициями может быстро меняться.

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