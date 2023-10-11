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Patriot и боевая авиация: раскрыты мощные результаты "Рамштайн-16"

Яна Ставская
11 октября 2023, 18:56 обновлено 11 октября, 19:04
Участники "Рамштайна" пообещали дополнительную помощь Украине на 3 миллиарда долларов.
всу, ВСУ
Западные доноры снабдят артиллерией и бронетехникой / Коллаж Главреда. Фото: Defense.gov/John Hamilton, Бригада тактической авиации г. Васильков

Запад продолжит свою поддержку Украины. Прежде всего речь идет об оружии, которое уже сейчас нужно ВСУ в наступлении, обеспечении современной боевой авиацией и разминировании территорий, говорится в результатах заседания "Рамштайн-16", озвученных главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Мы говорим о так называемой коалиции возможностей, чтобы сделать нашу помощь более стабильной, обеспечить будущее Украины", - отметил Остин.

Он добавил, что элементы этой коалиции уже сформированы. В частности, Эстония и Люксембург возглавят коалицию по поддержке информационных технологий Украины. А Соединенные Штаты и Дания возглавят коалицию по обеспечению всего необходимого для развертывания в Украине F-16.

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Отдельно Соединенные Штаты сосредоточатся на обеспечении Украины средствами ПВО, артиллерией и бронетехникой. Остин также отметил, что 50 стран-участниц "Рамштайн" пообещали дополнительно обеспечить помощью на сумму 3 миллиарда долларов.

Военная помощь - кто и что пообещал

Накануне Германия озвучила "зимний" пакет помощи Украине на 1 млрд евро. Это новые средства ПВО-ЗРК Patriot и IRIS-T. Кроме того, Берлин передаст зенитные самоходные установки Gepard. В течение ближайших недель в Украину поступят еще 10 основных боевых танков Leopard 1 А5, а также 15 защищенных транспортных машин и почти 20 защищенных медицинских машин.

Швеция, по словам Остина Ллойда, передаст артиллерию, Болгария - компоненты для системы С-200. Франция - гаубицы и увеличит производство боеприпасов. Канада инвестирует 0,5 млрд долларов за следующие три года в бронетехнику для Украины.

Дания, в свою очередь, рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года. Однако точная дата передачи будет зависеть от трех факторов - готовности пилотов, техников и инфраструктуры.

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