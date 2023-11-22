"Взрывное выступление": в ВСУ оценили удар по морпехам РФ в ходе концерта

РосСМИ сообщили о гибели актрисы Полины Меньших, которая выступала для военных РФ в тот день.

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В Кумачово ударили по скоплению оккупантов / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, скриншот

В Сухопутных силах Вооруженных сил Украины подтвердили нанесение удара по скоплению российских морских пехотинцев в районе села Кумачово Донецкой области.

В разговоре с ВВС Украина представитель Сухопутных войск ВСУ подтвердил нанесение удара и обстоятельства, о которых пишут в СМИ. "Выступление было взрывное", - отметил собеседник.

В материале отмечается, что украинские войска нанесли удар по скоплению российских военных, которые собрались на концерт по случаю дня ракетных войск 19 ноября.

видео дня

Детали удара по оккупантам

В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ подтвердили удар по скоплению оккупантов из 810-й бригады.

"Силы обороны Украины оперативно определили место проведения праздничных мероприятий россиян и горячо их поздравили", - отметили в СтратКоме.

/ t.me/AFUStratCom

При этом российские медиа 21 ноября сообщили о гибели актрисы Полины Меньших, которая выступала для российских военных в тот день.

"Российская актриса и театральный режиссер Полина Меньших погибла во время обстрела в Донбассе. Об этом сообщил театр-студия "Портал", где Меньших поставила один из мюзиклов", - написали в "РИА Новости".

Обратим внимание, что вечером 22 ноября Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео, на котором, предположительно, зафиксирован момент удара по залу. На видео видно выступление Меньших и слышен взрыв.

Ранее в РФ подтвердили "удар мести" ВСУ. Среди "двухсотых" есть пропагандисты. Ракеты "прилетели" во время "волонтерского" праздничного "спектакля" в Донецкой области.

Напомним, об ударе по 810-й бригаде РФ сообщил украинский боец с позывным "Мадяр". По его данным, уничтожено 25 оккупантов, около сотни - ранены.

По словам "Мадяра", украинские военные терпеливо дождались приезда российских командиров, чтобы нанести сокрушительный удар по месту скопления врага.

"Мадяр" также подчеркнул, что данная атака является "ответом" ВСУ за удар России по 128-й бригаде.

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