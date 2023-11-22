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Российский спецназ ночью хотел захватить позиции: ВСУ - о ситуации в Бахмуте

Ангелина Подвысоцкая
22 ноября 2023, 23:46
Российские оккупанты пытаются отбить утраченные позиции, но у них ничего не получается.
ВСУ стойко держат оборону под Авдеевкой
Оккупанты пытаются захватить позиции под Бахмутом / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБ, командование ОСВС Украины

Российские оккупанты пытаются отбить утраченные позиции на Бахмутском направлении. Там очень динамичная ситуация, но контролируемая. В то же время украинским военным удается сдерживать врага. Об этом в эфире Эспрессо рассказал командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов.

Украинские военные видят передвижение оккупантов и держат ситуацию под контролем.

"Сейчас погодные условия более или менее выровнялись. Устойчивая погода позволяет задействовать все механизмы, которые применяются на переднем крае. Как противник, так и ВСУ пытаются улучшить свое тактическое и оперативное положение. Силы обороны не дают противнику это сделать, и в некоторых случаях переходят к контратаковочным мерам, штурмовым и рейдовым действиям", – сказал Кудряшов.

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Россияне пытались сломить оборонительные рубежи Сил обороны. Российские спецназовцы ночью пытались захватить украинские позиции, но у них ничего не получилось.

"Можно констатировать, что мы не только отбились, но и продолжаем держать инициативу на переднем крае. Мы видим все передвижения врага, все накопления и скопления его сил. Мы видим логистику врага, что помогает нам контролировать ситуацию и наносить врагу огневое поражение", – добавил Кудряшов.

Ситуация под Бахмутом

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и закрепляются на новых рубежах. Российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции под Бахмутом.

Напомним, украинский военный рассказал о жесткой тактике оккупантов под Бахмутом. Армия России активно использует беспилотники, на многих участках фронта под Бахмутом.

Как сообщалось ранее, под Бахмутом ситуация остается тяжелой. Российские оккупанты наступают на флангах, тяжелые бои идут южнее города.

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