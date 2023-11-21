У Украины есть 4 месяца для подготовки к тому, что произойдет после выборов в РФ - Данилов

После выборов Путина РФ может развернуть на полную мощность свой военный потенциал.

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У Украины есть 4 месяца, чтобы подготовиться к выборам Путина / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, аппарат СНБО

У Украины есть 4 месяца, чтобы подготовиться к тому, что РФ развернет на полную мощность свой военный потенциал. Это произойдет после президентских выборов Путина в РФ. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем выступлении на международном форуме по безопасности в Канаде.

Он убежден, что после этих выборов авторитарный режим РФ окончательно "сцементируется".

"Стратегические цели России являются абсолютно противоположными украинским. Это уничтожение государства Украина и поглощение украинского этноса в рамках "русского мира". Кремль не собирается отказываться от этой цели, готовится к длительной войне", – сказал Данилов.

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Секретарь СНБО добавил, что РФ смогла адаптироваться к войне и санкциям и активно "вливает" деньги в ВПК. Экономика РФ постепенно переходит на военные рельсы, добавил Данилов.

"Президентские выборы в РФ 17 марта 2024 года – знаковая дата для Кремля. После очередной интронизации Путина произойдет цементирование режима, по сути руки будут развязаны ... Возможна тотальная мобилизация после президентских выборов 2024 года ... Поэтому у Украины и мирового сообщества есть 3-4 месяца для соответствующей подготовки", – сказал Данилов.

Он убежден, что РФ представляет угрозу для соседей, Европы и мирового порядка в целом.

"Мы считаем, что наиболее эффективным способом предотвращения повторной агрессии является контролируемая декомпозиция России на несколько частей. Ведь распад России автоматически приведет к демонтажу путинского режима, десуверенизации РФ, а также ее денуклеаризации и демилитаризации", – сказал Данилов.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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