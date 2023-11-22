Уже ощущается дефицит оружия: ВСУ готовятся к тяжелой зиме - The Times

Зимой ситуация на украинском фронте будет очень сложной. Военные готовятся к тому, что может быть серьезная нехватка оружия. Они уже ощущают дефицит боеприпасов. Об этом сообщает The Times.
Издание сообщает, ссылаясь на военных, что этот дефицит боеприпасов они пытаются восполнить дронами-камикадзе. Сложное противостояние ожидается зимой под Лиманом. На этом направлении растет беспокойство насчет способности противостоять огневой мощи РФ в ближайшие месяцы.
Поставки 155-мм боеприпасов из США замедлились после того, как в Израиле началась война.
"Надеюсь, что Израиль сможет выполнить свою задачу в ближайшее время. Наша ситуация сложная, потому что мы не получаем достаточно боеприпасов. Мы хорошо прикрыты стрелковым оружием, но нам очень нужны артиллерийские снаряды, взрывчатка, противотанковое оружие и мины", — говорит военный.
Он добавил, что это становится серьезной проблемой и Украина еще раньше должна была создать производство боеприпасов, ведь война длится с 2014 года.
"Мы не можем просто полагаться на помощь наших иностранных союзников, поскольку наши союзники истощаются", — добавил он.
Когда и как закончится война
Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.
Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.
Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.
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