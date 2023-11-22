Президент Чехии спрогнозировал, когда РФ может восстановить свою боеспособность

Президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что Россия может полностью восстановить свою боеспособность в течение шести лет. Однако, по его словам, конечные сроки будут зависеть от результатов войны в Украине. Об этом сообщило издание Ceske Noviny.
Павел отметил, что сроки восстановления РФ будут зависеть от развития войны в Украине. По предположениям президента Чехии, это может занять не менее пяти-семи лет.
"С другой стороны, в расчете есть много переменных, которые могут иметь значение. Это действительно будет зависеть от того, каким будет исход конфликта в Украине", - сказал Петр Павел.
Он также отметил, что НАТО считает Россию самой большой угрозой в Европе, поэтому в Европейском Союзе готовятся к возможному конфликту на континенте.
Похожие сроки восстановления боеспособности армии оккупантов ранее выразили немецкие аналитики. Они также прогнозировали, РФ понадобится до шести лет для восстановления армии и нападения на НАТО.
В то же время президент заявил, что Россия должна нести ответственность за утраченные человеческие жизни и вред, нанесенный Украине. Он также призвал продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине, ведь"это в наших интересах".
Прогнозы Чехии по войне в Украине
Напомним, премьер-министр Чехии Петр Фиала обеспокоен о возможности перехода войны в Украине в состояние "замороженной". Он подчеркнул, что вероятность завершения войны в ближайшей перспективе очень мала и с каждым днем уменьшается. Такая обстановка в Украине также вызывает определенную нервозность в Чехии.
Также начальник Генштаба ВС Чехии, Карел Ржека, выразил мнение, что сторонам в войне в Украине не удастся достичь своих целей в ближайшем будущем. Он сказал, что контрнаступление ВСУ продлится более нескольких недель. Ржека признал, что темпы украинского контрнаступления могут не всегда соответствовать ожиданиям, но это реальная ситуация на фронте, а не кино о Второй мировой войне.
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