Страны Европы могут присоединиться к "оси зла", если иначе не отнестись к РФ - Данилов

Секретарь СНБО Данилов заявил, что к "оси зла" Китай-Россия-Иран могут присоединиться некоторые страны Европы, если Запад не изменит отношения к РФ

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К "оси зла" ("Китай-Россия-Иран") могут присоединиться страны Европу - Данилов / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что к "оси зла" ("Китай-Россия-Иран") могут присоединиться некоторые страны Европы, если Запад не изменит своего отношения к стране-агрессору РФ. Об этом он сообщил на Halifax International Security Forum.

По словам чиновника, в мире возрастает геополитическая конкуренция между США и Китаем, все чаще звучат слова о "новом мировом порядке и многополярном мире".

"Россия — угроза для Украины, Китай — основная угроза для США, а союз Китай-Россия-Иран — вызов для всего мира. Если не произойдут изменения в отношении Запада к России, изменения в самой России, то через 15-20 лет мир ожидает новая "ось зла", в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран и РФ, но и некоторые европейские страны", — сказал Данилов.

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Как говорит чиновник, что война на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и других западных странах влияют на поддержку Украины.

"Внимание к Украине может падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за владение ресурсами. На Западе будет чувствоваться усталость от войны. Но нужно совместно работать над консолидацией союзников и партнеров по дальнейшей поддержке Украины", — подытожил он.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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