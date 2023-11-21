Страны Европы могут присоединиться к "оси зла", если иначе не отнестись к РФ - Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что к "оси зла" ("Китай-Россия-Иран") могут присоединиться некоторые страны Европы, если Запад не изменит своего отношения к стране-агрессору РФ. Об этом он сообщил на Halifax International Security Forum.
По словам чиновника, в мире возрастает геополитическая конкуренция между США и Китаем, все чаще звучат слова о "новом мировом порядке и многополярном мире".
"Россия — угроза для Украины, Китай — основная угроза для США, а союз Китай-Россия-Иран — вызов для всего мира. Если не произойдут изменения в отношении Запада к России, изменения в самой России, то через 15-20 лет мир ожидает новая "ось зла", в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран и РФ, но и некоторые европейские страны", — сказал Данилов.
Как говорит чиновник, что война на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и других западных странах влияют на поддержку Украины.
"Внимание к Украине может падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за владение ресурсами. На Западе будет чувствоваться усталость от войны. Но нужно совместно работать над консолидацией союзников и партнеров по дальнейшей поддержке Украины", — подытожил он.
Когда и как закончится война
Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.
Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.
Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.
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