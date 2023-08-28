Война в Украине может "заморозиться", мало шансов на ее скорое завершение – премьер Чехии

Шансы на то, что война может быть завершена в ближайшее время, невелики и уменьшаются с каждым днем.

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Мало шансов на окончание войны в Украине в ближайшее время, считает премьер Чехии/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о существовании рисков, что война в Украине может перейти в режим "замороженной".

Он отметил, что есть мало шансов завершить войну в ближайшее время, и эти шансы уменьшаются с каждым днем, ведь последствия агрессии России против Украины многочисленны. Ситуация в Украине также в определенной степени способствует нервозности, которую испытывают в Чехии. Глава чешского правительства заявил об этом на совещании чешских послов, сообщает Ceske Noviny

"Даже по мнению многих аналитиков существует угроза тупиковой ситуации и реальность замороженного конфликта. Я не думаю, что это единственный сценарий, по которому надо идти, но мы также должны держать его в голове и думать о нем в наших стратегиях", – считает Фиала. видео дня

В то же время Фиала добавил, что Чехия должна продолжать предоставлять Украине военную и другую помощь и поддерживать ее интеграцию в Евросоюз и НАТО. Также, по его словам, нужно одновременно готовиться к послевоенному восстановлению Украины.

Война в Украине

Напомним, у Зеленского раскрыли неожиданный сценарий окончания войны. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что вся внутренняя легитимность диктатора Путина строится на убеждении российских элит в том, что он "еще не проиграл войну". Чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима.

В ГУР раскрыли детали ударов на юге. Участники движения сопротивления в координации с ГУР осуществили доразведку и уничтожение ряда вражеских объектов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Напомним, штурмовики ВСУ уничтожили группу оккупантов РФ, расстреляв в упор. Штурмовая группа 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожила российских оккупантов в ближнем бою.

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