Авиакатастрофа на Житомирщине: следствие выдвинуло три версии

Советница по коммуникациям Госбюро расследований Татьяна Сапьян рассказала, что следствие рассматривает три основные версии авиакатастрофы самолетов L-39 В Житомирской области, в результате которой погибли три украинских пилота.
"Следствием будут рассматриваться версии: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, и третья версия - нарушения во время организации осуществления полетов", - об этом сообщила в эфире телемарафона "Єдині новини".
Сапьян уточнила, что сейчас по факту авиакатастрофы назначены экспертизы, к расследованию привлечены представители Генштаба ВСУ и Воздушных сил Украины.
Представительница ГБР уточнила, что эксперты проведут судебно-медицинские экспертизы, экспертизу по дешифрации черных ящиков, а также комплексную судебную авиационно-техническую экспертизу.
Сапьян также рассказала, что по предварительным данным, столкновение самолетов произошло во время совершения маневра разворота.
"По предустановленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов во время осуществления маневра разворота. Это важно. Мы получили от следователей свежую информацию, которая дополняет наше информационное пространство", - резюмировала она.
Трагедия на Житомирщине
Напомним, что на Житомирщине столкнулись 2 самолета, погибли 3 пилота. В авиакатастрофе погибли сразу 3 пилота. Среди них был украинский летчик, защищавший Киев в начале полномасштабного вторжения.
В ВСУ обнародовали имена всех погибших пилотов. Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы в Житомирской области, кроме Андрея Пильщикова, погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
Появились подробности смертельной авиакатастрофы на Житомирщине. Один из трех погибших пилотов сразу после авиакатастрофы был еще жив, однако спасти его не удалось.
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