Путин может быть у власти до конца жизни, ведь у Запада целый список страхов – Яковенко

Западные лидеры привыкли к предсказуемости. Они боятся последствий, которые могут возникнуть после развала РФ. Но такие страхи – это серьезная ошибка.

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Запад боится развала РФ, но это большая ошибка/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российский диктатор Владимир Путин может оставаться у власти в стране-агрессоре России до конца своей жизни. Но война против Украины может ускорить конец жизни главы Кремля.

Западные лидеры сейчас совершают большую ошибку в том, что боятся развала страны-оккупанта РФ. Они привыкли к предсказуемости. Поэтому им проще мириться с тем, что у власти в России остается предсказуемый Путин, чем столкнуться с неизвестностью. Такое мнение высказал российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью Главреду.

"Западные лидеры привыкли к предсказуемости. И что такое путинский режим, они знают. Да, во главе огромной страны стоит уголовник, мерзавец с ядерным оружием. Но они боятся неизвестности. Того, что будет, если путинский режим рухнет, а Россия, например, развалится на какие-то части", – отметил российский оппозиционер.

Запад боится неопределенности относительно того, в чьих руках окажется ядерное оружие в случае распада России. Также западные страны пугает то, какими могут оказаться новые режимы, возникшие на обломках РФ. Еще один страх Запада – что возникнет огромное количество беженцев, которые будут штурмовать границы Евросоюза

Яковенко напомнил, что подобное поведение западных лидеров можно было увидеть, когда разваливался Советский Союз. Тогда тогдашний президент США Буш-старший приезжал в Киев уламывать тогдашнее руководство Украины не подписывать документы о независимости, ведь понимал, что тогда СССР развалится. В то время неопределенность также пугала Запад больше, чем реальная опасность.

"Я думаю, что это ошибка. Это серьезная ошибка западных лидеров, которые не понимают, что хуже того, что собой сейчас представляет путинский режим, не может быть ничего. И никакой развал России не представляет собой большей угрозы, чем нынешний путинский режим. И что как раз в развале империи высвобождается свобода. То есть, результатом распада империй является выделение большого количества свободы. Как это произошло, в том числе, и после распада Советского Союза", – отметил российский оппозиционер.

Смотрите интервью Игоря Яковенко Главреду о мобилизации в России:

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Возможность распада России

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечал, что Путин может готовиться к гражданской войне в РФ. Он объяснил, что убийство Пригожина – это сигнал Путина тем, кто против него.

Ранее эксперт по вопросам международной безопасности, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак выразил мнение, что мир не подталкивает РФ к распаду, но это произойдет по одной причине. Другие государства боятся ускорять распад России, потому что не хотят брать на себя ответственность за риски и последствия.

Напомним, российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко назвал, кто и когда может поднять мятеж в России. Вероятные военные успехи Украины и освобождение оккупированных РФ территорий может стать серьезным ударом по сознанию российских военных элит.

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