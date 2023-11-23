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Оккупанты продвинулись на Купянском направлении и собираются усилить атаки – ISW

Алёна Воронина
23 ноября 2023, 06:40
Российские захватчики завершают перегруппировку на Купянском направлении и после этого могут атаковать с новой силой.

Украинские военные, российские военные
Оккупанты продвинулись на Купянском направлении и собираются усилить атаки/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

Российская оккупационная армия в среду, 22 ноября, продолжила проводить наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Захватчикам удалось продвинуться – геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении российских войск восточнее Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска).

Кроме этого, российские оккупанты завершают перегруппировку сил и вскоре могут усилить темпы наступательных действий в этом районе. Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики также сообщили, что один из российских военных блогеров утверждал, что российские оккупационные войска немного продвинулись в районе Серебрянского леса (10 км юго-западнее Кременной). Однако в ISW говорят, что не нашли визуальных доказательств такого утверждения.

В Генеральном штабе Украины рассказали, что российские оккупанты провели безуспешные атаки возле Синьковки и Ивановки, что расположены в 20 км к юго-востоку от Купянска, а также к северо-востоку и востоку от Петропавловки, что в 7 км к востоку от Купянска. Кроме этого, захватчики безуспешно атаковали в направлении Северска, что в 19 км к югу от Кременной.

Также в ISW отметили, что украинский военный обозреватель Константин Машовец оценил, что российские оккупанты завершают перегруппировку на Купянском направлении и скоро могут усилить темпы наступательных действий в этом районе.

Война в Украине

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что ВСУ ликвидировали 36 тысяч оккупантов за шесть недель. По словам Умерова, даже без мощного флота Украина вытеснила российские военные корабли из Черного моря и восстанавливает свободу мореплавания. Он также подчеркнул, что единственный язык, который понимает Москва, – это язык силы.

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов рассказал, что российские оккупанты пытаются отбить утраченные позиции на Бахмутском направлении. Там очень динамичная ситуация, но контролируемая. В то же время украинским военным удается сдерживать врага.

Военный эксперт Александр Коваленко спрогнозировал, сможет ли РФ захватить Авдеевку и разбить ВСУ на Херсонщине. Формирование плацдармов, которым сейчас занимается ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области, поставило в тупик командование российских оккупантов, отметил он.

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