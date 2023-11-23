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Наступление на Мелитополь: генерал ВСУ сообщил об успехе и раскрыл потери врага

Юрий Берендий
23 ноября 2023, 10:30
По словам генерала Александнра Тарнавского, Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупантам значительные потери в личном составе и технике.
Наступление на Мелитополь: генерал ВСУ сообщил об успехе и раскрыл потери врага
ВСУ продолжают наступление на Мелитополь - генерал раскрыл детали / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные на Таврическом направлении продолжают наносить большие потери российским оккупантам. За последние сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили более 700 вражеских бойцов и 51 единицу военной техники. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Потери врага в живой силе и бронетехнике растут - уничтожено 8 танков, а общие потери в живой силе - более 700 человек", - сообщил Тарнавский.

На операционном направлении "Таврия" противник совершил 11 авиаударов, провел 56 боевых столкновениях и совершил 973 артобстрела. Украинские защитники проявили устойчивость в удержании обороны в районе Авдеевки. В то же время на Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция. Общие потери противника за сутки составляют 706 человек. Украинские бойцы также уничтожили 51 единицу военной техники российских сил.

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"В частности, 8 танков, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 средства ПВО, 15 БПЛА, 5 автомобилей. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 4 важных объекта противника. Еще 44 единицы техники врага повреждены. Кроме того, были уничтожены 2 склада боеприпасов и 4 важных объекта противника", резюмировал генерал Александр Тарнавский.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Петр Черник отметил, что ВСУ имеют все возможности обвалить Южный плацдарм противника.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что бойцами Национальной гвардии удалось отбить позиции противника на южном направлении.

После успехов украинских войск на левом берегу Днепра, российские захватчики пытаются исправить ситуацию, усиливая свою группировку на Херсонском направлении. Россия перебрасывает на юг Украины дополнительные воинские подразделения.

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