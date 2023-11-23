Война в тупике, но выход есть: историк сказал, что нужно Украине для победы над РФ

Неспособность сохранить поддержку Украины станет для США еще большей геополитической катастрофой, чем последствия вторжения в Ирак, считает Тимоти Снайдер

https://glavred.info/world/voyna-v-tupike-no-vyhod-est-istorik-skazal-chto-nuzhno-ukraine-dlya-pobedy-nad-rf-10519195.html Ссылка скопирована

Запад способен обеспечить военную победу Украины над Россией - историк / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, Минобороны РФ

Развязанная агрессором Россией война против Украины, вероятно, зашла в тупик, однако западный мир способен обеспечить победу Киева, если сохранит высокий уровень военной поддержки государства. Если помощи не будет, США ждет еще большая геополитическая катастрофа, чем последствия операции в Ираке. Об этом заявил профессор Йельского университета, историк Тимоти Снайдер.

В интервью The Guardian он сказал о том, что война, возможно, зашла в тупик, однако высокий уровень военной поддержки Украины со стороны Запада способен обеспечить победу Киева над Москвой на поле боя.

"Причина, по которой я ненавижу аналогию с патовой ситуацией, заключается в том, что она не предполагает, что мы можем просто выбросить еще пять ферзей на доску украинцев, к тому же можем сделать это в любой момент", - считает Снайдер. видео дня

Также историк добавил, что США в случае провала военной поддержки Украины столкнутся с колоссальной геополитической катастрофой. Ее нельзя будет сравнить даже с последствиями военной операции в Ираке.

"Поразительно, как много американцам придется потерять с точки зрения доверия, демократии, сдерживания Китая, сдерживания России и вообще всего", - подчеркнул Тимоти Снайдер.

Война России против Украины

"Тупик" на фронте может затянуться на год, Украина не пойдет на "сделку" в виде территориальных уступок России в обмен на вступление в НАТО и Евросоюз, написали журналисты Time. По их мнению, ни Зеленский, ни Путин не намерены вести переговоры.

Заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, считают аналитики германского общества наружной политики (DGAP). По их мнению, Россия восстановит свою военную мощь и нападет уже на страны Балтии.

Путин собрался долго воевать и поменял тактику, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По словам чиновника, Путин хочет переждать неблагоприятную для себя ситуацию на международной политической арене и будет "стремиться уничтожить" украинскую государственность.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.