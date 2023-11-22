Путин собрался долго воевать и поменял тактику: Данилов назвал цель Кремля

Агрессор Россия решила применить против Украины так называемую тактику удава, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Путин хочет переждать невыгодную для себя ситуацию на международной арене - Данилов / Коллаж: Главред, фото: СНБО, скриншот YouTube

Кремль ставит перед собой "задачу" уничтожения государственности Украины. Москва по причине отсутствия успехов на фронте сменила тактику с краткосрочной войны на длительную, а сам российский директор Владимир Путин хотел бы переждать невыгодных обстоятельств на внешнеполитической арене. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В своей колонке на Украинской правде он написал, что Москва из-за провалов своих оккупантов на фронте решила поменять тактику войны с краткосрочной на длительную.

По словам чиновника, россияне сделали ставку на "тактику удава" – они хотят постепенно, но системно дестабилизировать Украину, оказать на нее системное давление, чтобы "уничтожить" государственность. Сам Путин собрался воевать в долгую.

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"Поэтому он может переждать невыгодные для него внешние обстоятельства, но подобных "бессмертных" история видела много – одни мочились под себя на даче в Кунцево, других вешали на эшафотах", – подчеркнул Алексей Данилов.

Война России против Украины

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