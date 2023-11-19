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"Территория сама освободится": боец ВСУ рассказал, как достичь успеха на поле боя

Андрей Ганчук
19 ноября 2023, 15:19
Для освобождения Донбасса регион нужно не штурмовать, а брать в кольцо, считает командир первого штурмового батальона 3-й ОШБр Петр Горбатенко.
Горбатенко, ВСУ
Мы можем сделать небоеспособной российскую армию - Горбатенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого

Ключевой задачей Украины в войне является не освобождение территорий, а уничтожение сил и средств противника. Когда враг станет небоеспособным, проблем с освобождением территории уже не будет. Чтобы освободить Донецкую и Луганскую области, нужно не штурмовать позиции оккупантов России, а организовать окружение. Об этом заявил командир первого штурмового батальона 3-й ОШБр ВСУ Петр Горбатенко.

В эфире Мосейчук+ он рассказал о том, что главное для армии Украины – нанести максимальный урон противнику, и тогда особых проблем с освобождением территорий не возникнет.

"Главная задача войны — не столько освобождение территорий, сколько уничтожение личного состава, техники и огневых средств противника. Мы территорию можем не освободить, мы можем сделать небоеспособной российскую армию, а потом территория сама освободится. Помним, что в Первой мировой войне Германия проиграла, находясь на чужой территории", – считает Горбатенко.

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По его словам, чтобы освободить, к примеру, Донбасс с меньшими потерями, нужно не штурмовать регион, а устроить его окружение.

"Регион Донбасса – это городская агломерация застроек. Во всех предыдущих конфликтах его пытались не столько штурмовать, сколько обходить, и потом уже переходить к зачистке. Вопрос, насколько будет удачно тратить ресурс на бои на этом клочке, чем провести маневр из его окружения – в том числе коридор между Мариуполем и Донецком, ориентировочно Волноваха, и через Харьков-Луганск обойти.Я думаю, лучше было бы сделать так. Но есть проблема с применением техники, и эта проблема называется БПЛА разного характера действий.И мы переходим ближе к Первой мировой, там, где в основном все происходит "на ноге", - подчеркнул Петр Горбатенко.

Война России против Украины

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ отодвинули войска РФ на 3-8 километров от Днепра на левобережье Херсонской области. Силы обороны там закрепляются, но у оккупантов остается возможность проводить ротации.

В ВСУ назвали топ-задачу армии Украины на зиму – начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо сказал, что армия будет пытаться перерезать вражескую логистику, чтобы оккупанты не могли продолжать ведения боевых действий.

Заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, считают аналитики германского общества наружной политики (DGAP). Согласно их выводам, россияне могут атаковать страны Балтии.

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ВСУ войска России новости Донбасса война России и Украины
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