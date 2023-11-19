Голод и холод оккупантам России: в ВСУ назвали топ-задачу армии Украины на зиму

Армии Украины нужно сделать так, чтобы у оккупантов агрессора России пропало желание воевать, сказал спикер Командования Сухопутных войск Владимир Фитьо.

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ВСУ зимой будут разрушать логистику российских оккупантов - Командование Сухопутных войск / Коллаж: Минобороны РФ, 22-я ОМБр

Одной из главных задач для сил обороны Украины на зиму станет перерезание логистических путей российских оккупантов. Нужно сделать так, чтобы они почувствовали голод и холод, которые приведут к отсутствию желания воевать против украинцев. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что ключевая задача для ВСУ – реализация действий, направленных на нанесение урона российским оккупантам. Зимой нужно перебивать вражескую логистику, чтобы захватчики лишились желания воевать.

"Наша главная задача, чтобы все происходящее сейчас помогало украинским Вооруженным силам и наоборот приносило вред российским оккупантам. Конечно, будем пытаться перебить их логистические пути, их поставки для того, чтобы они были голодны, холодны и желания в них воевать не было", - сказал Фитьо. видео дня

Также спикер командования Сухопутных войск ВСУ подчеркнул, что российские беспилотники остаются большой угрозой для украинских войск. Один из вариантов борьбы – ликвидация операторов дронов.

Война России против Украины

ВСУ отодвинули войска РФ на 3-8 км от Днепра на левобережье Херсонщины, сообщила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. По ее словам, армия закрепляется на левом берегу, однако оккупанты сохраняют боеспособность и проводят ротации.

Россияне достигли незначительного продвижения в районе Авдеевки, считают аналитики американского Института изучения войны. Согласно оценкам ISW, оккупанты добились частичного успеха в направлении к северу от Авдеевского коксохима и в промышленной зоне на юго-восточной окраине города.

Войска РФ наступают под Купянском, ВСУ бьются на левобережье Херсонщины, рассказали в Генеральном штабе. Украинские войска отражают вражеские атаки и наступают на Мелитопольском направлении.

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