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"Тупик" на фронте может затянуться на год, Украина не пойдет на "сделку" – Time

Андрей Ганчук
16 ноября 2023, 16:30
Никто не знает, какой будет ситуация в том случае, если новым президентом Соединенных Штатов станет Дональд Трамп, пишут американские журналисты.
Путин, Зеленский
Зеленский не пойдет на переговоры с Кремлем - Time / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Запад может предложить Украине так называемую сделку в виде восстановления страны и принятия ее в Евросоюз и НАТО в обмен на переговоры с агрессором Россией, однако Киев на это не пойдет. Директор Кремля Владимир Путин также не собирается идти на уступки и намерен воевать и в 2024 году, чтобы увидеть, как изменится поддержка украинского государства после президентских выборов в США. В такой обстановке патовая ситуация на фронте может затянуться еще на один год.

В материале Time говорится о том, что подталкивания Украины к мирным переговорам с Россией не приводят к результатам. Запад может предложить Киеву сделку: диалог с Кремлем в обмен на восстановление страны и вступление Украины в ЕС и НАТО. Однако Киев не пойдет на компромиссы, связанные с территориальными уступками.

Ожидается, что США отправят современное оружие ВСУ, но и здесь есть свои аспекты. Никто не знает, какой будет ситуация в случае победы на американских президентских выборах Дональда Трампа.

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"Но что произойдет, если Дональд Трамп победит в Белом доме? Что это будет означать для обязательств НАТО (саммит Альянса планируют использовать для того, чтобы предложить Украине "сделку", - ред.) — или для будущего самой НАТО? Никто не может ответить на эти вопросы с уверенностью", - отметили журналисты.

Путин собрался продолжать войну

Кроме того, они акцентировали внимание на том, что Путин не заинтересован в уступах. Россия будет продолжать набирать в свое войска людей, чтобы затягивать войну.

По мнению журналистов, Путин хочет увидеть, какой будет западная поддержка Украины в 2024 году и что изменится после выборов президента США, которые состоятся в ноябре следующего года.

При этом отметили и то, что президент Украины Зеленский также не намерен идти на переговоры с Москвой, поскольку Кремль воспримет такой шаг как слабость.

Журналисты пришли к выводу, согласно которому патовая ситуация в Украине, в сложившейся обстановке, может затянуться еще на год.

Когда закончится война

Война в Украине будет долгой, считает политолог Виталий Кулик. В интервью Главреду он сказал о том, что Киев и Москва могут пойти на переговоры, но только по определенным направлениям. Интенсивность боевых действий может снизиться.

Ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман считает, что война затянется на весь 2024 год. Украина должна одержать победу и может зайти на территорию России.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов выразил надежду, что 2025 год может стать переломным в войне. По его словам, если конфликт затянется, Россия не сможет проводить масштабные военные операции.

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Владимир Зеленский Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры с Россией
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