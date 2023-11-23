'Прекратить трагедию': в Офисе президента прокомментировали заявление Путина о мире

В Офисе президента отметили, что остановить войну России против Украины Путин может лишь одним решением - полностью вывев российские войска с ее территории.

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В ОП отреагировали на слова Путина о "прекращении трагедии" в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Единственно возможным и эффективным решением для российского лидера Путина был бы немедленный вывод своих оккупационных войск с территории Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя выступление Путина во время видеосвязи на саммите G20 в Индии, где российский лидер выразил необходимость "прекращения трагедии в Украине". Об этом он написал в своем Телеграмме.

Михаил Подоляк подчеркнул, что "истреблением гражданского населения в Украине с 2014 года" - занималась исключительно Россия. Страна сознательно прибегает к этому, полностью осознавая последствия своей геноцидной деятельности.

"А с февраля 2022-го истребление гражданского населения приобрело системный, масштабный, тотально разрушительный характер, предусматривающий авиационные бомбардировки, ракетные и артиллерийские обстрелы всей территории Украины", — акцентировал Подоляк.

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России не нужно думать о том, как "прекратить трагедию" в Украине, заявил он.

"Единственное же действенное решение, осознание которого все еще неподвластно разуму Путина, — немедленно вывести оккупационные российские войска с суверенной территории другого государства. После — за стол, чтобы обсудить выплаты, компенсации и другие юридические последствия войны", - резюмировал Михаил Подоляк.

Мирные переговоры Украины и России

Напомним, как ранее сообщал Главред, на саммите "Группы 20" Путин в своем традиционном стиле, сразу же начал с "наездов" на Украину, чаще всего обвиняя "киевский режим" в полномасштабном вторжении и убийстве тысяч украинских гражданских. Кроме того, он упомянул и о переговорном процессе, который был приостановлен украинской стороной после деоккупации Бучи и других прилегающих к Киеву населенных пунктов, когда военные преступления России стали известны во всем мире.

Также, ранее Михаил Подоляк указывал на то, что Россия не проявляет интереса к достижение мира дипломатического урегулирования конфликта с Украиной. Вместо этого, Кремль пытается остановить боевые действия, скрывая это под видом "мира".

Канцлер Германии Олаф Шольц указал, что для завершение полномасштабной войны России против Украины Владимир Путин должен прекратить атаку на украинское государство и вывести свои войска.

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