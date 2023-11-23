УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Прекратить трагедию": в Офисе президента прокомментировали заявление Путина о мире

Юрий Берендий
23 ноября 2023, 09:53
В Офисе президента отметили, что остановить войну России против Украины Путин может лишь одним решением - полностью вывев российские войска с ее территории.
'Прекратить трагедию': в Офисе президента прокомментировали заявление Путина о мире
В ОП отреагировали на слова Путина о "прекращении трагедии" в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Единственно возможным и эффективным решением для российского лидера Путина был бы немедленный вывод своих оккупационных войск с территории Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя выступление Путина во время видеосвязи на саммите G20 в Индии, где российский лидер выразил необходимость "прекращения трагедии в Украине". Об этом он написал в своем Телеграмме.

Михаил Подоляк подчеркнул, что "истреблением гражданского населения в Украине с 2014 года" - занималась исключительно Россия. Страна сознательно прибегает к этому, полностью осознавая последствия своей геноцидной деятельности.

"А с февраля 2022-го истребление гражданского населения приобрело системный, масштабный, тотально разрушительный характер, предусматривающий авиационные бомбардировки, ракетные и артиллерийские обстрелы всей территории Украины", — акцентировал Подоляк.

видео дня

России не нужно думать о том, как "прекратить трагедию" в Украине, заявил он.

"Единственное же действенное решение, осознание которого все еще неподвластно разуму Путина, — немедленно вывести оккупационные российские войска с суверенной территории другого государства. После — за стол, чтобы обсудить выплаты, компенсации и другие юридические последствия войны", - резюмировал Михаил Подоляк.

Мирные переговоры Украины и России

Напомним, как ранее сообщал Главред, на саммите "Группы 20" Путин в своем традиционном стиле, сразу же начал с "наездов" на Украину, чаще всего обвиняя "киевский режим" в полномасштабном вторжении и убийстве тысяч украинских гражданских. Кроме того, он упомянул и о переговорном процессе, который был приостановлен украинской стороной после деоккупации Бучи и других прилегающих к Киеву населенных пунктов, когда военные преступления России стали известны во всем мире.

Также, ранее Михаил Подоляк указывал на то, что Россия не проявляет интереса к достижение мира дипломатического урегулирования конфликта с Украиной. Вместо этого, Кремль пытается остановить боевые действия, скрывая это под видом "мира".

Канцлер Германии Олаф Шольц указал, что для завершение полномасштабной войны России против Украины Владимир Путин должен прекратить атаку на украинское государство и вывести свои войска.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Михаил Подоляк Офис президента мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Налетят метели, ветер и ледяной дождь: синоптик назвала дату мощного циклона

Налетят метели, ветер и ледяной дождь: синоптик назвала дату мощного циклона

09:37 Синоптик
В Кремле обеспокоены выборами Путина: аналитики ISW назвали угрозу

В Кремле обеспокоены выборами Путина: аналитики ISW назвали угрозу

09:31 Мир
Путин поклянчил у Украины переговоры: Шольц назвал ему два условия завершения войны

Путин поклянчил у Украины переговоры: Шольц назвал ему два условия завершения войны

08:40 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:05

Война в тупике, но выход есть: историк сказал, что нужно Украине для победы над РФ

10:00

Какой праздник сегодня 23 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:53

"Прекратить трагедию": в Офисе президента прокомментировали заявление Путина о мире

09:37

Налетят метели, ветер и ледяной дождь: синоптик назвала дату мощного циклона

09:32

В чем на самом деле заключается российское "решение украинского вопроса"мнение

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
09:31

В Кремле обеспокоены выборами Путина: аналитики ISW назвали угрозу

09:06

Лунный календарь 24 ноября 2023: избегайте конфликтов, чтобы потом сильно не пожалеть

08:44

Церковный праздник 24 ноября: что нельзя делать на великомученицы Екатерины

08:40

Путин поклянчил у Украины переговоры: Шольц назвал ему два условия завершения войны

Реклама
08:36

Украине пришлось пойти на вынужденный шаг из-за дефицита в энергосистеме: детали

08:01

"Яркое зарево в небе и свист": под Москвой ночью раздались взрывы, подробностиВидео

08:00

Церковный праздник 24 ноября: что нельзя делать на день святой великомученицы Екатерины

07:27

"Сказки закончились. РФ становится сильнее": эксперт сказал, к чему стоит готовиться УкраинеВидео

06:40

Оккупанты продвинулись на Купянском направлении и собираются усилить атаки – ISW

06:23

Почему на фронте не хватает дронов и при чем здесь мобилизациямнение

05:30

Чем почистить подошву утюга от нагара: простой, но очень эффективный способ

04:30

5 видов планки для интенсивной тренировки: комплекс упражнений, который изменит телоВидео

03:18

ВСУ впервые уничтожили редкую танкетку РФ: у россиян таких 14 штук

02:35

78-летняя Голди Хоун показала безумные танцы в купальнике на яхтеВидео

02:05

Водка, коньяк и вино резко подорожают: в Украине взлетят цены на алкоголь

Реклама
01:35

Военный эксперт спрогнозировал, сможет ли РФ захватить Авдеевку и разбить ВСУ на Херсонщине

01:28

Мольфар Гордеев прокомментировал роман с предательницей Соломко

22 ноября, среда
23:51

Попрощайтесь с желтыми пятнами на матрасе: как избавиться от них в два счета

23:46

Российский спецназ ночью хотел захватить позиции: ВСУ - о ситуации в Бахмуте

23:45

Звезда Женского квартала и Лиги смеха ждет первенца

22:53

Президент Чехии спрогнозировал, когда РФ может восстановить свою боеспособность

22:34

Украину накрыла мощная магнитная буря: "трусить" будет почти 6-бальный шторм

22:05

Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

21:49

Еще одна фанатская смерть: на концерте Робби Уильямса погибла женщина

21:42

"Нас таких тысячи": известная группа попала в скандал с военным, потерявшим зрение

21:30

Эти хрустящие бутерброды - просто бомба: супербыстрый рецепт на сковороде за 1 минуту

21:15

Виталий Портников. О чем Путин лгал G20Видеоблоги

21:10

Вы даже не угадаете, что это за популярный салат: закуска на Новый год 2024 - рецептВидео

20:33

Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

20:26

Когда в Украине появятся Taurus и другое оружие: названо единственное условиеВидео

20:17

Израиль и ХАМАС достигли первого прекращения огня: что это значитмнение

20:05

"Показывал своего попугая": бывшая невеста Галкина рассказала про их отношения

20:01

В Украине упростили правила экзаменов на водительское удостоверение: что изменилось

19:50

Орбан угрожает заблокировать помощь Украине и вступление в ЕС: поставлен ультиматум

19:43

Россия "потребует" 5 регионов: Загородний предупредил об опасности переговоровВидео

Реклама
19:20

Помощь США может прекратиться: эксперт рассказал, чем это грозит

19:18

У Шойгу пожаловались на "прилет" по группе российских пропагандистов

19:14

"Путинизм без Путина": кто будет править Россией после войнымнение

19:10

Сплошной каток на дорогах и сумасшедший ветер: Украину накрывает сильный шторм

19:01

Путин собрался долго воевать и поменял тактику: Данилов назвал цель Кремля

18:57

"Понимает только язык силы": ВСУ ликвидировали 36 тысяч оккупантов за шесть недель - Умеров

18:43

Тогда мы жили дружно: беглый Дивеев-Церковный выдал ностальгический бред про совок

18:20

ВСУ на левом берегу Херсонщины ярко взорвали пункт управления оккупантов

18:15

Как сейчас выглядит Юлия Тимошенко в реальной жизни - свежие фото

18:13

Заседание "Рамштайна": Запад создает коалицию и выделит Украине системы ПВО

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять