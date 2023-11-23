Путин поклянчил у Украины переговоры: Шольц назвал ему два условия завершения войны

Глава Кремля Владимир Путин должен сделать четкие шаги для завершения развязанной Россией войны против Украины, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Путин должен вывести свои войска из Украины - Шольц / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Для завершения полномасштабной войны агрессора России против Украины директор Кремля Владимир Путин должен прекратить атаку на украинское государство и вывести свои войска. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщает Barrons, глава правительства ФРГ Шольц заявил, что он призвал Путина, который пожаловался на "отказ Киева от переговоров", прекратить атаки на Украину и вывести из страны свои войска, чтобы война завершилась.

"Я призвал президента Путина прекратить атаку на Украину и вывести войска, чтобы эта война наконец-то закончилась", - отметил Шольц. видео дня

Прокомментировала слова главы РФ о якобы стремлении к миру и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее словам, Путин "мог бы легко доказать свое стремление к миру, если бы отозвал своих солдат".

"России достаточно просто вывести свои войска из Украины", - подчеркнула Мелони.

Как Путин "просит переговоров" у Украины

Директор Кремля Владимир Путин часто "просит" Киев о "переговорах". Москва хочет вести диалог на оккупационных условиях Кремля, а Путин жалуется, что украинские власти не собираются ни о чем разговаривать с россиянами в такой ситуации.

Путин отличился новым бредом и на саммите Большой двадцатки. Там он снова обвинил Украину в "нежелании вести переговоры".

"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса", - сказал российский директор.

Россия добивается капитуляции, переговоры ей не нужны, ранее говорил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Комментируя риторику Путина, чиновник отмечал, что Москва не ищет путей для построения реального диалога с Киевом.

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