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Саммит G20 стартовал с "трюков" Китая и США, Путин отличился новым бредом

Яна Ставская
22 ноября 2023, 16:42
Владимир Путин традиционно обвинял "во всех грехах" Украину и Запад.
Саммит G20 стартовал с 'трюков' Китая и США, Путин отличился новым бредом
G20 проходит по видеосвязи, Украины на саммите не будет / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты, G20

Стартовал виртуальный саммит G20. В этом году в нем председательствует Индия, которая, несмотря на протесты ряда участников "группы 20", пригласила российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Bloomberg, американский президент Джо Байден все же отказался от встречи. На саммите также не стоит ждать и китайского главу Си Цзиньпиня. Вместо себя тот послал министра иностранных дел КНР.

Вместе с тем, разыскиваемый МУС за депортацию украинских детей международный преступник, диктатор РФ Владимир Путин все же принял участие в саммите по видеосвязи.

видео дня

Что сказал "нового" Путин

Российский диктатор в свойственной для себя манере начал свою речь сразу же с "наездов" на Украину - традиционно в полномасштабном вторжении и убийстве оккупантами тысяч украинских гражданских обвинял "киевский режим".

Также кремлевский глава упомянул и переговорный процесс, который был приостановлен украинской стороной после деоккупации Бучи и других близлежащих к Киеву населенных пунктов, когда военные преступления России увидел весь мир.

"Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России в Украине. Да, конечно, военные действия - это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса", - заявил диктатор РФ.

Кроме того, Путин пытался нелепо связать боевые действия на Донбассе 2014-2022 гг. с событиями в Газе.

"Гибель людей не может не потрясать. А "кровавый переворот" в Украине в 2014 году, за которым последовала "война" "киевского режима" (российское гибридное вторжение 2014 года - Главред) - это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине в секторе Газа сегодня не потрясает?" - изрыгнул Путин.

Путин несет чушь об Украине на саммите G20 - смотрите видео:

Саммит G20 стартовал с 'трюков' Китая и США, Путин отличился новым бредом

Во всем Путин, снова же, винит Украину.

Отдельно Путин затронул вопрос экономики, пытаясь связать глобальные экономические проблемы непосредственно с введенными антироссийскими санкциями.

Скандальный саммит G20 в Индии

Саммит "Большой двадцатки", анонсируемый еще в августе 2023 года, вызвал бурную реакцию среди стран G20 и Украины. Поскольку власти Индии пригласили на него Путина, несмотря на международный бойкот против него из-за полномасштабного вторжения в Украину.

На вопрос, почему тогда на саммит нельзя было пригласить и Украину, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар ответил, что этот саммит, мол, посвящен "росту и развитию", а не урегулированию конфликтов. Этим, отрезал министр, занимается Совет безопасности ООН.

В США несколько месяцев искали выход из сложившийся ситуации - американские СМИ, например, писали, что Байден не желает видиться с Путиным.

Затем масла в огонь подлила итоговая декларация "Большой двадцатки", которую в Украине назвали слабой.

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