УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Группе двадцати нечем гордиться": в МИД жестко разнесли беззубую декларацию G20

Алексей Тесля
9 сентября 2023, 17:28 обновлено 9 сентября, 17:31
10
Участие украинской стороны позволило бы участникам G20 лучше понять ситуацию, уверен Олег Николенко.
G20
В Украине оценили декларацию саммита G20 / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, @narendramodi

Участники саммита G20 пришли к консенсусу по тексту итоговой декларации, документ принят, заявил в субботу премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Благодаря нашей упорной работе, и при вашей поддержке по декларации лидеров саммита G20 в Нью-Дели консенсус есть. Я объявляю о принятии декларации", - приводит Times of India слова премьера.

Моди также поблагодарил всех, кто сделал возможным принятие финального документа.

видео дня

Издание уточняет, что декларацию обнародуют в воскресенье в конце саммита, а ее принятие стало победой для Индии, председательствующей в данный момент в G20.

При этом между участниками G20 отмечались глубокие разногласия в связи с войной РФ против Украины и вопросом выплаты денежных компенсаций за причастность к климатическим изменениям.

Реакция Украины

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии Каналу 24 назвал текст декларации G20 слабым. При этом украинское министерство разработало свой вариант.

"Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части относительно агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда", – говорит Олег Николенко.

При этом в варианте декларации, которые предложил МИД, слова "война в Украине" заменили словами "война против Украины".

'Группе двадцати нечем гордиться': в МИД жестко разнесли беззубую декларацию G20
Предложение МИД Украины / МИД Украины

Ранее сообщалось о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган просит лидеров G20 удовлетворить требования РФ. Турция сообщает, что способ возобновить "зерновое соглашение" – это ослабить некоторые санкции, которые якобы не позволяют импортировать с/х оборудование.

Напомним, ранее сообщалось о подготовке встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына: диктаторы готовы заключить оружейную сделку. Пхеньян будет передавать Москве боеприпасы, РСЗО и баллистические ракеты малой дальности для продолжения агрессивной войны РФ против Украины.

Напомним, Россия использует дестабилизацию в Черном море, чтобы устранить Украину как конкурента по экспорту зерна в третьи страны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
МИД Украины саммит G20 Олег Николенко война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Группе двадцати нечем гордиться": в МИД жестко разнесли беззубую декларацию G20

"Группе двадцати нечем гордиться": в МИД жестко разнесли беззубую декларацию G20

17:28 Украина
Кисти и глаза нет, но для войны годен: в Сумской области разгорелся жесткий скандал

Кисти и глаза нет, но для войны годен: в Сумской области разгорелся жесткий скандал

17:16 Украина
РФ готовит массированные удары: Зеленский назвал вероятные сроки и цели атак

РФ готовит массированные удары: Зеленский назвал вероятные сроки и цели атак

16:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:30

Моментально разбегутся: 3 действенных способа борьбы с пауками в доме

17:28

"Группе двадцати нечем гордиться": в МИД жестко разнесли беззубую декларацию G20

17:16

Кисти и глаза нет, но для войны годен: в Сумской области разгорелся жесткий скандал

17:07

"Сначала Крым": Богданов рассказал, как ВСУ будут освобождать Донецк и Луганск

16:59

Они есть в каждом доме: 4 средства, которые помогут навсегда избавиться от запаха в туалете

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
16:50

РФ готовит массированные удары: Зеленский назвал вероятные сроки и цели атак

16:17

Кристину Соловий захейтили за платье, которое показало "всё"

16:11

ВСУ ловко работают по озадаченным оккупантам: в ОК "Юг" раскрыли подробности

16:06

Психолог Наталья Холоденко рассказала, что такое судьба и есть ли она вообще

Реклама
15:56

Эти 3 запрета спасут от неприятностей 11 сентября: старые приметы дня

15:51

"Вторая армия мира" сгорела: эксперт назвал последнюю надежду диктатора ПутинаВидео

15:50

"Было очень больно": Камалия в слезах отдала детей мужуВидео

15:18

Любовный гороскоп на неделю 11-17 сентября: Рыбам – ясность, Овну - эгоизм

14:57

СБУ "проголосовала" досрочно: на Запорожье дрон взорвал "избирательный штаб" РФВидео

14:50

В Марокко из-за землетрясения погибли более 600 человек: МИД ищет украинцев

14:45

Как на украинском назвать мужчину-балерину: Авраменко расставил все точки над "і"

14:43

Волкер назвал два условия для старта переговоров Украины и РФ

14:10

"Критика неоправдана": Волкер похвалил контрнаступление ВСУ

14:00

Гороскоп Таро на неделю 11-17 сентября: Овну – достижения, Раку - наслаждение

13:51

Угроза ударов РФ по энергетике и портам: Зеленский провел важное заседание Ставки

Реклама
13:37

Сложнейшая задачка даже для самых зорких: найди крысу среди котов за 30 секунд

13:32

Непригодные к военной службе украинцы будут проходить ВЛК каждый год: юрист раскрыл детали

13:06

Россия готовит штурм на Купянском направлении: задействуют новых солдат

13:02

Церковный праздник 10 сентября: что нельзя делать на преподобного Моисея Мурина

12:57

Тину Кароль подловили за нежностями с мужчиной на улице

12:37

Ты должен знать их: съедобные грибы, которые найдутся в любом лесу (фото)

12:26

Гороскоп на завтра 10 сентября 2023: Рыбам – ссора, Овнам - творчество

12:21

"Невозможно говорить с лжецом": Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным

12:08

Зерновая сделка: Эрдоган просит лидеров G20 удовлетворить требования РФ — Bloomberg

11:57

В ГУР отреагировали на то, мог ли Илон Маск помешать атаке Украины на флот РФ

11:34

Удары по территории РФ: в ГУР назвали, какие объекты оккупантов под прицелом

11:14

РФ стягивает к Работино новые подразделения, чтобы остановить ВСУ - разведка Британии

10:56

"Границы 1991 года": эксперт назвал условия окончания войны и чего ждать в 2024 году

10:46

Над Донецком летал огромный флаг Украины: кто устроил патриотическую акциюВидео

10:27

Раввины мира выступили против приравнивания ситуации в Карабахе с Холокостом

09:59

В Кривом Роге выросло число пострадавших из-за удара российским "Искандером"

09:49

Россияне штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях: армия Украины сдерживает наступление

09:42

Ракетный удар по Сумам: в больнице умерла одна из пострадавших

09:15

Нашли в водоеме со связанными руками: в Украине погиб британец Джордан Чедвик

08:46

Без морщин: 4 простейших совета по уходу за собой, которые замедлят старение кожи

Реклама
08:40

Оккупанты "прячутся" под землю: в ISW раскрыли об изменениях тактики армии РФ

08:23

Встреча Путина и Ким Чен Ына: диктаторы готовы заключить оружейную сделку - Financial Times

07:40

Два бабьих лета и отмена зимы: астролог составил прогноз погоды на осень-2023Видео

07:33

США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине - ABC News

06:25

РФ оказалась в положении волка из басни Крылова "Волк на псарне"мнение

05:30

Как превратиться в блондинку без вреда для волос: эта техника творит чудеса

04:00

В Госдуму РФ внесли немыслимый законопроект: Сотник раскрыл поразительные подробностиВидео

02:40

"Сядут за стол переговоров": Сотник рассказал, что война в Украине закончится внезапноВидео

02:05

Можно ли кушать каждый день сало: неожиданный ответ просто убьет наповал

08 сентября, пятница
23:54

Стало известно очень необычное имя сына Рианны

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять