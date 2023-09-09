'Группе двадцати нечем гордиться': в МИД жестко разнесли беззубую декларацию G20

Участие украинской стороны позволило бы участникам G20 лучше понять ситуацию, уверен Олег Николенко.

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В Украине оценили декларацию саммита G20 / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, @narendramodi

Участники саммита G20 пришли к консенсусу по тексту итоговой декларации, документ принят, заявил в субботу премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Благодаря нашей упорной работе, и при вашей поддержке по декларации лидеров саммита G20 в Нью-Дели консенсус есть. Я объявляю о принятии декларации", - приводит Times of India слова премьера.

Моди также поблагодарил всех, кто сделал возможным принятие финального документа.

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Издание уточняет, что декларацию обнародуют в воскресенье в конце саммита, а ее принятие стало победой для Индии, председательствующей в данный момент в G20.

При этом между участниками G20 отмечались глубокие разногласия в связи с войной РФ против Украины и вопросом выплаты денежных компенсаций за причастность к климатическим изменениям.

Реакция Украины

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии Каналу 24 назвал текст декларации G20 слабым. При этом украинское министерство разработало свой вариант.

"Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части относительно агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда", – говорит Олег Николенко.

При этом в варианте декларации, которые предложил МИД, слова "война в Украине" заменили словами "война против Украины".

Предложение МИД Украины / МИД Украины

Ранее сообщалось о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган просит лидеров G20 удовлетворить требования РФ. Турция сообщает, что способ возобновить "зерновое соглашение" – это ослабить некоторые санкции, которые якобы не позволяют импортировать с/х оборудование.

Напомним, ранее сообщалось о подготовке встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына: диктаторы готовы заключить оружейную сделку. Пхеньян будет передавать Москве боеприпасы, РСЗО и баллистические ракеты малой дальности для продолжения агрессивной войны РФ против Украины.

Напомним, Россия использует дестабилизацию в Черном море, чтобы устранить Украину как конкурента по экспорту зерна в третьи страны.

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