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Зерновая сделка: Эрдоган просит лидеров G20 удовлетворить требования РФ — Bloomberg

Анна Ярославская
9 сентября 2023, 12:08 обновлено 9 сентября, 12:13
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Турция сообщает, что способ возобновить "зерновое соглашение" – это ослабить некоторые санкции, которые якобы не позволяют импортировать с/х оборудование.
Реджеп Тайип Эрдоган, зерно
Реджеп Тайип Эрдоган просит ослабить санкции против РФ - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает нескольких лидеров "Большой двадцатки" удовлетворить некоторые требования страны-агрессора России и попытаться возобновить сделку, которая позволила осуществлять поставки украинского зерна и снизила мировые цены на продовольствие.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Эрдоган, который участвовал в реализации первоначальной Черноморской зерновой инициативы в 2022 году, предпринимает шаги на закрытых встречах с лидерами во время саммита G-20 в Нью-Дели, который проходит в эти выходные.

Издание отмечает со ссылкой на трех турецких чиновников, знакомых с ходом переговоров, что Турция просит мировых лидеров облегчить страхование российского экспорта продуктов питания и удобрений лондонской компанией Lloyd's и вновь подключить Москву к системе SWIFT для международных платежей.

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Ожидается, что члены "Большой двадцатки" будут призывать к "немедленным и беспрепятственным поставкам зерна, продовольствия и удобрений/материалов из Российской Федерации и Украины". Они заявят, что сделка важна для удовлетворения спроса в развивающихся странах, особенно в Африке, и призовут положить конец "военному разрушению" или другим атакам на соответствующую инфраструктуру.

Ранее Эрдогану не удалось убедить путина возобновить "зерновое соглашение". Турция сообщает, что способ возобновить соглашение – это ослабить некоторые санкции, которые, по утверждению Москвы, не позволяют импортировать сельскохозяйственное оборудование (тракторы или запасные части).

Зерновая сделка

Россия вышла из "зерновой сделки" летом 2023 года, оправдывая решение якобы ударами Украины по флоту оккупантов возле Крыма.

С тех пор российские делегаты неоднократно намекали путем шантажа, что Кремль согласится возобновить соглашение в обмен на уступки со стороны Запада - ослабление санкций.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не смог договориться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным насчет возобновления "зерновой сделки" при посредничестве Стамбула.

Во время пресс-конференции в Сочи 4 сентября Путин в очередной раз начал выдвигать Западу условия, полное выполнение которых якобы должно было бы разблокировать предыдущие "зерновые" договоренности.

Тем временем Россия использует дестабилизацию в Черном море, чтобы устранить Украину как конкурента по экспорту зерна в третьи страны.

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