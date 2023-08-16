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В Индии дали странный ответ, почему не пригласили Зеленского на саммит G20

Яна Ставская
16 августа 2023, 22:32 обновлено 16 августа, 22:33
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Индия подтвердила, что Зеленского в числе приглашенных нет.
В Индии дали странный ответ, почему не пригласили Зеленского на саммит G20
Зато Индия пригласила на встречу Путина / Коллаж Главреда. Фото: пресс-служба ОП, g20.org, скриншот

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что украинского президента Владимира Зеленского нет в числе приглашенных на саммит G20, который пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели.

Джайшанкара цитирует агентство EFE. В комментарии журналистам министр ответил, что этот саммит, мол, посвящен "росту и развитию", а не урегулированию конфликтов. Этим, отрезал глава МИД, занимается Совет безопасности ООН.

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При этом правительственный чиновник также добавил, что премьер Индии уже встречался с Зеленским, и они поддерживают "крепкие" отношения в различных сферах.

Стоит отметить, что Зеленский уже участвовал в саммите G20 - в ноябре 2022-м. В своем прошлогоднем выступлении украинский президент отмечал, что Украина не откажется от своих территорий и не позволит за время такого "перемирия" России наростить военные силы.

Саммит G20 в Индии

Саммит "Большой двадцатки" пройдет 9-10 сентября в Индии. Однако Украины среди приглашенных стран нет, писали накануне СМИ.

Из стран, не входящих в G20, были приглашены: Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и Объединенные Арабские Эмираты.

Отдельно отмечалось, что приглашен на саммит также российский диктатор Владимир Путин. В ЕС участие разыскиваемого военного преступника никак не комментируют. Пресс-секретарь президента Европейского совета Джурек Кузькевич только заметил, что участие Путина пока не подтверждено.

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