Украине пришлось пойти на вынужденный шаг из-за дефицита в энергосистеме: детали

Украине пришлось воспользоваться аварийной помощью от стран-соседей из-за дефицита электроэнергии, который возник в среду, 22 ноября. Таким образом удалось сбалансировать энергосистему. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.
"Укрэнерго" было вынуждено прибегнуть к такой мере, как аварийная помощь от стран-соседей. И это помогло нам сбалансировать нашу энергосистему", – отметил он.
По словам Кудрицкого, наше государство было вынуждено обращаться за аварийной помощью в страны Евросоюза, потому что мы импортируем недостаточное количество электроэнергии. Такая ситуация связана с тем, что в Украине цена на электроэнергию ниже, чем в европейских соседних странах.
Кудрицкий объяснил, что "Укрэнерго" обеспечило техническую способность импортировать до 1200 МВт из Европы.
"Сегодня максимально мы импортировали 500 МВт, это только в одном часу, а так – и того меньше. Причины недостаточного импорта больше экономические, или же регуляторные, поскольку цена в Украине формируется несколько по-другому чем в Европе в принципе. Поэтому, мы вынуждены были добирать импорт более дорогой аварийной помощью", – отметил он.
В Украине возник дефицит электроэнергии
Напомним, 22 ноября в Украине возник дефицит электроэнергии. Такая ситуация возникла, потому что из-за похолодания повысилась нагрузка на электростанции. Среди других причин – повышенная аварийность блоков электростанций: часть энергоблоков еще ремонтируют после российских ракетных и дроновых ударов, а восстановленные блоки не могут нести такую же нагрузку, как до повреждения.
В "Укрэнерго" призвали украинцев не включать одновременно устройства с большим потреблением электричества, не стирать в дневное время, выключать свет в пустых помещениях и бережно расходовать электроэнергию в течение суток.
Напомним, ранее в "Укрэнерго" объяснили, когда по стране массово будут вводить графики отключения света. Граждан Украины профильные чиновники призвали не верить прогнозам о неизбежных ноябрьских отключениях света – даже в случае отсутствия российских атак на энергетическую систему страны. В Минэнерго уверяют – единственным условием для введения графиков являются именно обстрелы инфраструктуры.
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