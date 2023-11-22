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В Украине возник дефицит электроэнергии: что случилось и как действовать людям

Андрей Ганчук
22 ноября 2023, 13:41
Украинцев призвали бережно расходовать электроэнергию и не включать одновременно мощные устройства, поскольку они потребляют много электроэнергии.
ЛЭП, зима, электроэнергия
В Украине нехватка электроэнергии из-за похолодания, технических проблем и дефицита импорта из ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине по причине похолодания повысилась нагрузка на электростанции и возник недостаток электроэнергии. Украинцев просят не включать одновременно устройства с большим потреблением электричества, не стирать в дневное время, выключать свет в пустых помещениях и бережно расходовать электроэнергию в течение суток.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, дефицит электроэнергии в энергетической системе возник из-за похолодания и дополнительного уровня нагрузки на электростанции.

Среди других причин – повышенная аварийность блоков электростанций: часть энергоблоков еще ремонтируют после российских ракетных и дроновых ударов, а восстановленные блоки не могут нести такую же нагрузку, как до повреждения.

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Еще одной причиной называют нехватку объемов импорта электроэнергии из стран ЕС.

Украинцев призвали бережно расходовать электроэнергию в текущие 24 часа.

"Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", - подчеркнули в Укрэнерго.

Будут ли проблемы со светом в Украине

Херсонщину и ряд регионов зимой ждут проблемы со светом и отоплением, сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. Ситуация может возникнуть из-за российских обстрелов. С технической точки зрения энергетическая система Украины к зимнему периоду готова.

В МВД рассказали, какие действия предпримут, если в Украине долго не будет света. По словам заместителя министра Алексея Сергеева, при Кабмине создан штаб, задачей которого станет оперативное решение проблем, связанных с ликвидацией повреждений, возникших из-за обстрелов оккупантами критической инфраструктуры.

В Украине будут блэкауты, но есть один нюанс, сказал министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, отключения света возможны, но они, скорее всего, станут кратковременными.

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