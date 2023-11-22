У Шойгу пожаловались на 'прилет' по группе российских пропагандистов

Боеприпас разорвался в тот момент, когда кремлевские пропагандисты готовили очередной "сюжет" о "зверствах" украинских защитников.

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Среди пропагандистов есть "трехсотые" / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

В России пожаловались на прилет по группе кремлевских пропагандистов в Запорожской области. Сообщается, что по крайней мере один "рупор" Путина попал в больницу.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram Минобороны России. Сотрудники министерства Сергея Шойгу утверждают, что удар был нанесен ВСУ.

Осколочный боеприпас якобы сбросили с помощью БПЛА, когда работники кремлевской пропаганды готовили материал об "обстрелах ВСУ" населенных пунктов.

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По крайней мере один пропагандист, "корреспондент" телеканала "Россия-24", получил осколочные ранения и был эвакуирован в военный госпиталь оккупантов.

Удары по оккупантам

Накануне пул российских "военкоров" подтвердил мощный удар ВСУ по скоплению 810 бригады морской пехоты на линии фронта. Ранее украинские военные назвали атаку на оккупантов "ударом мести" за прилет по артиллеристам 128 бригады ВСУ.

Удар, по словам "военкоров" РФ, пришелся 19 ноября - в День ракетных войск и артиллерии РФ. Российские командиры в тот день собрали личный состав на праздничный концерт в Старобешевском районе Донецкой области.

Но отличились и сами россияне. Главред писал, как российские артиллеристы накрыли огнем оккупантов недавно сформированного 328-го полка из состава 104-й ДШД ВС РФ, переброшенных в район Крынков Херсонской области. Не выдержав огня с обеих сторон, те просто бросили ключевые позиции и сбежали.

Несколькими днями ранее экс-полевого командир террористов "ДНР" Владимир Новиков по кличке "Алабай" признался, что группа украинских военных ночью в Запорожской области захватила целую базу с оккупантами и ликвидировала всех вражеских солдат.

Более того, до 120 российских оккупантов, присланных на войну против Украины, из Чувашии погибло / было ранено в результате удара ВСУ 29 октября. Кроме того, сгорело 10 единиц техники. Удар HIMARS пришелся по оккупантам во время подготовки к передислокации полка.

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