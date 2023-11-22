Ударом морских дронов уничтожен командир десантного катера РФ проекта "Серна"

Денис Никитин был ликвидирован в результате ночной атаки украинских надводных ударных дронов.

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Дениса Никитина уничтожили в Крыму / Коллаж: Главред, Фото: @666_mancer, УНИАН, mil.ru

В результате удара морских дронов по кораблям российских оккупантов в Крыму был уничтожен командир десантного катера проекта 11770 "Серна" старший мичман Денис Никитин.

Об этом пишет украинский блогер Денис Казанский, ссылаясь на сообщения пропагандистов РФ.

Он также публикует скриншот сообщения росСМИ о том, что похороны Никитина состоялись в Новороссийске.

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Как уточнили в "Черноморском окружном казачьем обществе", российский оккупант был уничтожен в результате ночной атаки украинских надводных ударных дронов у побережья временно оккупированного Крыма.

Уроженец красноярского города Ажур Никитин был участником захвата Крыма и войны в Сирии.

/ @666_mancer

Как известно, утром 10 ноября во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В частности, взрывы были слышны в Феодосии неподалеку от нефтебазы. Громко было и в Черноморском.

Удары по оккупантам в Крыму

Ранее сообщалось, что в Крыму ночью прогремели мощные взрывы. В минобороны страны-оккупанта заявили, что утром на территорию Крыма прорвались три беспилотника.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что удар по российскому кораблю на заводе в Керчи был результатом действий украинских защитников, и он подчеркнул, что подобные сообщения будут появляться все чаще.

В то же время, заводы судостроения, где оккупанты восстанавливают корабли Черноморского флота, стали легкой мишенью для украинских атак. Специалисты из Defense Express подчеркнули, что Украина уничтожила уже третий корабль ЧФ, который находился в ремонте.

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