Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан

Масштабное продвижение сил обороны Украины в направлении Крыма приведет к новому "жесту доброй воли" РФ на Херсонщине и Запорожье, считает Роман Свитан.

https://glavred.info/article/ukraina-vesnoy-letom-2025-go-vyydet-na-granicy-1991-goda-i-vstupit-v-nato-svitan-10519168.html Ссылка скопирована

Украина вернет Крым в июне-августе 2024-го, если получит боевую авиацию и дальнобойные ракеты – Свитан / Главред

Силы обороны Украины продолжают в тяжелых боях сражаться с российскими оккупационными войсками. В рамках контрнаступления армия ищет новые возможности для продвижения на юге. Бойцам ВСУ удалось закрепиться на некоторых позициях на левобережье Херсонской области, войска достигают частичных успехов. Учитывая сложную ситуацию на восточном фронте и в Запорожской области, Херсонское направление потенциально может стать наиболее перспективным маршрутом для последующего движения. Удар по российским войскам на левобережье Херсонщины способен полностью обрушить южный фронт захватчиков.

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан оценил продвижение ВСУ на левобережье Херсонской области и перспективы выхода к Крыму, озвучил сроки освобождения полуострова, объяснил, при каком условии российские оккупанты пойдут на новый "жест доброй воли" на Херсонщине и Запорожье, раскрыл планы России на восточном фронте зимой и назвал сценарий завершения войны в Украине с последующим вступлением в НАТО.

Силы обороны Украины взяли под контроль плацдарм на левобережье Херсонской области и продолжают его удерживать. Как вы оцениваете ситуацию, и какими могут быть перспективы?

На левом берегу Днепра в Херсонской области был создан так называемый тактический плацдарм. Он может стать оперативным только в том случае, если войскам поставят такую задачу. Там ориентировочно 5-7 плацдармов, где находится определенное подразделение. Плацдарм считается тактическим, потому что в любой момент, если будет принято решение, наши войска могут уйти на правый берег.

Для того чтобы тактический плацдарм превратился в оперативный, нужно решение Генштаба о начале строительства инженерных сооружений – понтонных мостов, дебаркадеров с левого на правый берег, и налаживание курсирования барж с буксирами. Только тогда появится возможность переброски войск. Пока решения не принято, нет никакого смысла организовывать оперативный плацдарм.

На данный момент лучше сосредоточиться на реализации первоочередных задач. Основная задача наших войск – попытаться отодвинуть линию боевого соприкосновения на восток от Херсона и прикрыть областной центр от российской артиллерии, чтобы не гибли люди. Чем дальше на восток она будет отодвинута, тем лучше. Сейчас речь идет о тактических плацдармах, а вот когда будет достаточное количество сил и средств, резервов, появится решение о создании оперативного плацдарма и переброске войск. Но пока этого не видно.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан сделал прогноз о сроках возвращения Крыма:

Сейчас, когда наступает зима, организация масштабной операции по форсированию Днепра становится невозможной задачей? Ведь погодные условия наверняка не позволят этого сделать.

Почему же, нет. Как раз именно сейчас, в осенне-зимний период, условия для форсирования Днепра очень неплохие. В это время река на так называемой низкой воде – берега сейчас намного уже, чем весной или летом по полноводью. Поэтому можно форсировать Днепр. Неудобства могут возникнуть только в том случае, если будет не хватать сил и средств.

Командование или штаб принимают решение о применении сил и средств, переброске войск и дальнейшем движении, только когда есть четкий план. Само по себе создание плацдарма и форсирование Днепра без стратегической задачи чревато колоссальными рисками. Мы это уже видели в прошлом году на примере действий россиян, которые переправлялись в условиях отсутствия задачи по выходу, к примеру, на Одессу, Вознесенск или Приднестровье. Они попали, мягко говоря, в "щекотливое" положение.

Без задачи по дальнейшему развитию любой плацдарм обречен на уничтожение, поэтому крайне важно понимать, с какой целью он создается и для чего проводится форсирование. На правом берегу Херсонщины только одно перспективное направление – выход в сторону Крыма, который предусматривает дальнейшее движение к полуострову и его освобождение. И если сил на выполнение задачи пока не хватает, то и не надо сейчас форсировать Днепр.

Впрочем, с технической точки зрения, удобно форсировать Днепр именно сейчас. К примеру, на местности южнее Каховки в основном глинисто-песчаные грунты, которые во время дождей не станут большим препятствием для гусеничной техники. Мокрые глина с песком – достаточно неплохая подстилка для "гусениц". Однако подчеркну, что все зависит от того, есть ли у нас достаточное количество резервов для реализации этой операции.

Насколько боеспособна группировка РФ на левобережье Херсонщины? В Оперативном командовании Юг говорили, что там несколько десятков тысяч оккупантов, они способны подтягивать резервы.

Резервов у россиян уже нет. Все свои резервы они либо бросили в бой, либо сосредоточили на линии боевого соприкосновения. По левому берегу Херсонщины они расположили около 60-70 тысяч военнослужащих на общей полосе в несколько сотен километров и глубиной в 40-50 км. Однако численности и плотности российских войск недостаточно для удержания армии, которая поставила перед собой задачу по выполнению стратегических наступательных действий в этом районе. Да, они способны сдержать те наши группы, которые сейчас находятся на левобережье Херсонской области, но не могут этого сделать по всей длине участка фронта.

Плотности войск не хватает для того, чтобы полностью перекрыть любую лазейку. Там есть участки фронта длиной в несколько километров, где нет ни одного российского военного. Конечно, этим пользуются наши группы и просачиваются туда на тактическую глубину в 15 км и работают по противнику. Россияне, в свою очередь, пока мы не развернулись до уровня оперативных плацдармов, в ответ применяют дальнюю артиллерию и авиацию, чтобы удержать разворачивание войск. Пока ситуация выглядит так, но долго это не продлится. Украинское руководство примет решение, согласно которому операцию на левом берегу или свернут, или произойдет ее усиление, уже с последующим движением к третьей линии обороны россиян.

Российские войска пытаются удержаться на этой третьей линии обороны. Свою первую-вторую линии они угробили сами, когда в начале лета взорвали Каховскую ГЭС. Тогда они остановили наше движение на Херсонском направлении и помешали форсированию Днепра, к которому на тот момент мы уже были готовы. Третью линию обороны они соорудили в 15-30 километрах от Днепра. Ее отстраивали по берегам "зеркала воды" – смотрели по высотам, куда вода может дойти. Линия расположена, грубо говоря, от Новой Каховки до Скадовска.

Правильно ли я понимаю, что благодаря потенциальному продвижению на левобережье Херсонщины у ВСУ может появиться возможность, с одной стороны, подойти к трассе М-14 и открыть новое направление для наступления на Мелитополь, а с другой – выйти к Джанкою и, таким образом, полностью перерезать "сухопутный коридор"?

На Мелитополь оттуда однозначно идти будет неудобно. Любой выход на Мелитополь предусматривает прикрытие флангов, и чем глубже продвижение в сторону города, тем длиннее будут фланги с двух сторон. В таком случае на 50 километров продвижения будет 120 километров фронта, которые нужно удерживать как с одного, так и с другого фланга.

Оптимальным вариантом станет продвижение сразу в сторону Скадовска, а дальше вдоль побережья Черного моря можно двигаться в сторону Крыма на Армянск. Тогда с правой стороны, юга (Черное море), будет прикрываться фланг, а с другой стороны, слева на северо-западе, окажется российская линия боевого соприкосновения. Атака будет даже не фланговой, а фронтальной, что, как минимум, в два раза уменьшит длину боевого соприкосновения и прикроет фланговые удары.

Таким образом, если будет форсирован Днепр, с целью реализации стратегической задачи по выходу на Крым, войска пойдут через Армянск на Джанкой. "Сухопутный коридор" лучше всего перерезать в районе Джанкоя, где находится железная дорога, которая идет, в том числе, и на Мелитополь, Армянск и Севастополь.

В Херсонской ОВА предположили, что россияне могут уйти с левобережья области в рамках так называемого жеста доброй воли. Как вы думаете, повторение сценария правобережья все-таки возможно или Россия будет маневрировать?

Сценарий "жеста доброй воли" возможен, и россияне его прорабатывают. Любой военный штаб всегда отрабатывает самые худшие сценарии. Так делаем и мы, это грамотный подход штабной работы. Россияне точно проработали такой вариант развития событий – это заметно по тому, как они в свое время с севера на юг соорудили вертикальные линии обороны, предназначенные для удержания наступающей армии и прикрытия отступающих российских войск в Крым. На спутниковых снимках видно, что их укрепрайоны расположены с учетом таких планов.

Определенные действия, предусмотренные протоколами безопасности, россияне уже выполняют. К примеру, из Олешек и Токмака они эвакуируют ближе к Крыму представителей оккупационных властей, коллаборантов и их семьи. Увозят и архивы. Заметно, что мероприятия реализуются в рамках заранее утвержденных планов.

Россияне готовятся к уходу с левобережья Херсонской области, однако реализация сценария зависит от многих параметров. Один из них – наличие у украинской армии достаточного количества сил и средств. Если у нас будет хватать резервов и мы начнем продвижение, противник будет уходить. Резервов у РФ уже нет – они все на фронте и выполняют боевые задачи. Вывод любого подразделения из боя приведет лишь к его ослаблению, поскольку в таком случае военные уже не смогут выполнять свои задачи на другом участке. Это приведет к оголению линии фронта и станет губительным для противника.

Поэтому самым удобным вариантом для войск России станет отведение своих сил на заранее подготовленные рубежи. Они могут отойти на подготовленные позиции третьей линии обороны, которая проходит от Скадовска до Новой Каховки. Кроме того, у них есть еще один рубеж в районе переходов в Крым – у Перекопа и Чонгара. Там российские войска тоже построили серьезную линию обороны. А если они решат уйти еще и с Запорожского фронта, уже готова линия обороны из Донецка до Мариуполя по линии Донецк-Волноваха-Мариуполь. Это аналог линии Суровикина, которую россияне соорудили от позиций на Запорожье до Донецка.

Вероятность того, что россияне могут принять решение об уходе с Запорожского фронта, действительно существует?

Конечно. Но все будет зависеть от скорости нашего продвижения в Крым, которое может заставить противника принять такое решение. Уход с Херсонского направления повлечет за собой и выход из Запорожской области. Сработает принцип домино – фронты рухнут один за другим. Это произойдет потому, что войска попадают под фланговые удары наступающего противника. В такой ситуации лучше закрываться фронтально. Чтобы осуществить маневр на Запорожском направлении, придется развернуть фронт с севера на юг – с Донецка на Мариуполь.

Если ВСУ в перспективе удастся выйти к Крымскому полуострову, операция по его освобождению может начаться лишь весной-летом? Или сроки могут зависеть от того, когда Запад таки поставит истребители F-16 и дополнительные дальнобойные ракеты?

Крым – это карман, практически готовый оперативный котел, однако наиболее приемлемым условием для проведения операции по его освобождению станет наличие самолетов. Там придется очень много летать, сухопутные войска продвигаться так быстро не могут. Поэтому однозначно нужны дальнобойные ракеты и истребители. Скорее всего, Крымский полуостров будет освобождаться весной, после получения самолетов и ракет.

Как зимой будут развиваться события на восточном фронте? Мы видим, что оккупанты пытаются окружить Авдеевку, продвинуться к Купянску и атакуют под Марьинкой. Они будут пытаться взять Купянск и Авдеевку или переключатся на другие участки фронта?

У россиян особо нет выбора. Осенне-зимний период – это дожди, почва будет непригодна для перемещений тяжелой военной техники, в том числе и гусеничной. Колесная техника и вовсе встанет, потому что по донецкому чернозему передвигаться она не может. Для противника останется несколько направлений, на которых будет применяться тактика так называемых мясных валов. Пехота, артиллерия и авиация – вот три основных инструмента России на поле боя на осень, зиму и весну на восточном фронте.

Россияне будут волнами давить на Купянск, Купянск-Узловой и пытаться восстанавливать потерянные в ходе боев рубежи в районе Бахмута. Горячими точками останутся Марьинка и Авдеевка. Возможно обострение в районе Угледара и на направлении Новоселка-Старомлиновка. Россияне попытаются улучшить свои оборонительные рубежи, поскольку практически по всему фронту в Донецкой и Луганской областях мы заняли высоты и сбросили их в низину. Там неудобно обороняться: когда идут дожди, в низинах вода заливает по пояс, ее практически невозможно отвести от отрытых укрепрайонов.

А вот силы обороны Украины вряд ли где-то будут наступать. У нас хорошие оборонительные позиции, и исходя из сил и средств, которые есть сегодня, лучший вариант – остаться на своих позициях и до весны перейти в глухую оборону, пока не подойдут основные боеприпасы. Но могут быть и действия локального характера, для выравнивания фронта. К примеру, украинские войска в районе Авдеевки могут попытаться срезать уступы, которыми россияне пытаются их окружить, или занять более удобные позиции под Марьинкой. Там есть высоты, где можно закрепиться и переждать осенне-зимний период.

Впрочем, восточный фронт для нас бесперспективен как в этом году, так и будущей весной. Освобождать Донбасс можно только после полной зачистки Крыма. Действовать нужно именно в такой последовательности, в том числе и для того, чтобы россияне больше не смогли повторить свой прошлогодний маневр – выйти из Крыма и ударить нам в спину.

Каким вы видите наиболее вероятный сценарий завершения войны? Украина усилит свои возможности, получит нужную помощь от Запада и в 2024 году выйдет на свои границы 1991 года, или есть серьезный риск затяжной войны?

Горячая фаза войны не будет затяжной. Наша победа над российской армией является частью планов США и вплетена в политическую борьбу в Америке, поэтому основная фаза войны должна завершиться ориентировочно осенью следующего года – как раз перед тем, как состоятся выборы американского президента. Скорее всего, весной нам дадут достаточное количество истребителей и дальнобойных ракет для выполнения основной задачи – освобождения Крыма. Авиация и дальнобойные ракеты позволят освободить Крым за 3-4 месяца, это должно произойти в июне-августе следующего года. Дальше будем заниматься Донбассом.

Освобождать Донбасс после Крыма будет уже легче, но боевая работа все равно затянется. В такой ситуации пойдет продвижение к границе и появится возможность отсечь регион от России. Правда, для этого придется зайти на территорию России – в Ростов или Таганрог, чтобы отсечь Донбасс по восточным рубежам, или двигаться по Северскому Донцу, Дону или Миусу. Донбасс придется зачищать, наверное, где-то весной 2025 года.

Все это будет происходить в преддверии принятия Украины в НАТО. ВСУ выйдут на границы 1991 года, наверное, все-таки весной. Возможно, в начале лета 2025 года, перед саммитом в Нидерландах. Я думаю, что уже в следующем году в Вашингтоне нас пригласят в НАТО, и мы получим возможность составить двухсторонние договоры с 32-мя странами Альянса. Сейчас в блоке 31 страна, но к этому времени, полагаю, к блоку присоединится и Швеция. А уже в 2025 году, на саммите в Нидерландах, Украину примут в НАТО. Туда мы должны попасть уже с чистыми границами с Россией, уничтожив последнего российского солдата.

Примерно так выглядит план США. Дай Бог, чтобы он осуществился. Для этого всем нужно приложить серьезные усилия – и украинской армии, и нашим западным партнерам, которые должны передать нам вооружения. Чтобы выполнить план, мы должны получить военную технику, самолеты и ракеты новых модификаций.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.