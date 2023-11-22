РФ ночью ударила по Украине "Шахедами" и ракетой: в Хмельницкой области вспыхнул пожар

Захватчики атаковали Украину 14 дронами-камикадзе и одной ракетой. Дроны удалось сбить, ракета упала на отрытой территории. Однако есть повреждения.

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РФ ночью ударила по Украине "Шахедами" и ракетой/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Telegram

Российские оккупанты в ночь на среду, 22 ноября, запустили по Украине 14 дронов-камикадзе "Шахед" и одну крылатую ракету Х-22.

Беспилотники и ракета запускались поочередно с 20:00 21 ноября до 03:00 22 ноября с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ). Ракету захватчики выпустили из самолета Ту22М3. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Украинским военным удалось сбить все вражеские беспилотники.

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"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, уничтожены все 14 вражеских беспилотников "Shahed-131/136". К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительную авиацию и зенитные ракетные подразделения в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей", – говорится в сообщении.

Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели и упала в Запорожской области на открытой местности. В результате падения ракеты взрывной волной были повреждены частные дома. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На Запорожье ракета упала на открытой территории

Как сообщал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, ракету оккупанты выпустили по области еще вечером 21 ноября.

"Около 20:43 (21 ноября – ред.) российские террористы нанесли ракетный удар по одному из районов города Запорожье. Ракета, тип которой сейчас устанавливается, попала по открытой территории. Информации о пострадавших в соответствующие службы не поступало", – отметил Малашко.

Он рассказал, что взрывной волной было повреждено несколько частных домов.

В Хмельницкой области вспыхнул пожар из-за обломков

В Хмельницкой области в результате падения обломков сбитого дрона во двор одного частных домовладений вспыхнул пожар в хозяйственной нежилой постройке, сообщил первый заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Facebook. Он отметил, что обломки "Шахеда" упали в Хмельницком районе. Пострадавших нет.

Атаки дронами по Украине

В ночь на субботу, 18 ноября, РФ дронами атаковала Украину. В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов. Беспилотники атаковали Киев и область, Одесскую и Хмельницкую области. Части дронов удалось долететь до Ровенской области. Позже стало известно, что в Одесской области был "прилет" в объект энергетической инфраструктуры.

В ВСУ прокомментировали мощную ночную атаку 18 ноября и отметили, что враг подбирается к объектам энергетики. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что оккупанты уже понемногу начинают подбираться к украинской энергетической инфраструктуре.

Также ранее сообщалось, что Россия готовит массированный ракетный удар по Украине. Военный обозреватель Денис Попович отметил, что РФ накапливает ракетный потенциал, параллельно "кошмарит" гражданское население дронами, как самым дешевым и массовым средством поражения, а также собирает данные о критической инфраструктуре.

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