УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ ночью ударила по Украине "Шахедами" и ракетой: в Хмельницкой области вспыхнул пожар

Алёна Воронина
22 ноября 2023, 08:20
Захватчики атаковали Украину 14 дронами-камикадзе и одной ракетой. Дроны удалось сбить, ракета упала на отрытой территории. Однако есть повреждения.
Ракеты и дроны
РФ ночью ударила по Украине "Шахедами" и ракетой/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Telegram

Российские оккупанты в ночь на среду, 22 ноября, запустили по Украине 14 дронов-камикадзе "Шахед" и одну крылатую ракету Х-22.

Беспилотники и ракета запускались поочередно с 20:00 21 ноября до 03:00 22 ноября с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ). Ракету захватчики выпустили из самолета Ту22М3. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Украинским военным удалось сбить все вражеские беспилотники.

видео дня

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, уничтожены все 14 вражеских беспилотников "Shahed-131/136". К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительную авиацию и зенитные ракетные подразделения в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей", – говорится в сообщении.

Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели и упала в Запорожской области на открытой местности. В результате падения ракеты взрывной волной были повреждены частные дома. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На Запорожье ракета упала на открытой территории

Как сообщал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, ракету оккупанты выпустили по области еще вечером 21 ноября.

"Около 20:43 (21 ноября – ред.) российские террористы нанесли ракетный удар по одному из районов города Запорожье. Ракета, тип которой сейчас устанавливается, попала по открытой территории. Информации о пострадавших в соответствующие службы не поступало", – отметил Малашко.

Он рассказал, что взрывной волной было повреждено несколько частных домов.

В Хмельницкой области вспыхнул пожар из-за обломков

В Хмельницкой области в результате падения обломков сбитого дрона во двор одного частных домовладений вспыхнул пожар в хозяйственной нежилой постройке, сообщил первый заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Facebook. Он отметил, что обломки "Шахеда" упали в Хмельницком районе. Пострадавших нет.

Атаки дронами по Украине

В ночь на субботу, 18 ноября, РФ дронами атаковала Украину. В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов. Беспилотники атаковали Киев и область, Одесскую и Хмельницкую области. Части дронов удалось долететь до Ровенской области. Позже стало известно, что в Одесской области был "прилет" в объект энергетической инфраструктуры.

В ВСУ прокомментировали мощную ночную атаку 18 ноября и отметили, что враг подбирается к объектам энергетики. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что оккупанты уже понемногу начинают подбираться к украинской энергетической инфраструктуре.

Также ранее сообщалось, что Россия готовит массированный ракетный удар по Украине. Военный обозреватель Денис Попович отметил, что РФ накапливает ракетный потенциал, параллельно "кошмарит" гражданское население дронами, как самым дешевым и массовым средством поражения, а также собирает данные о критической инфраструктуре.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине беспилотники дроны вторжение России
Реклама

Главное за день

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний

09:00 Эксклюзивы
РФ ночью ударила по Украине "Шахедами" и ракетой: в Хмельницкой области вспыхнул пожар

РФ ночью ударила по Украине "Шахедами" и ракетой: в Хмельницкой области вспыхнул пожар

08:20 Украина
"Поставки не падали": в Пентагоне сделали заявление о предоставлении снарядов Украине

"Поставки не падали": в Пентагоне сделали заявление о предоставлении снарядов Украине

07:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:00

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийЭксклюзив

08:57

"Не могу ее достаточно отблагодарить": Ди Каприо шокировал признанием о звезде Голливуда

08:39

Церковный праздник 23 ноября: что нельзя делать в день святых Амфилохия и Григория

08:20

РФ ночью ударила по Украине "Шахедами" и ракетой: в Хмельницкой области вспыхнул пожар

08:15

ЕС готовит план предоставления Украине оружия и обязательств по безопасности - Bloomberg

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоБайден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко
07:25

"Поставки не падали": в Пентагоне сделали заявление о предоставлении снарядов Украине

06:46

Почему поляки решили заблокировать украинскую границумнение

06:37

ВСУ продвинулись на левобережье Херсонщины, в РФ вспыхнула истерика – ISW

05:20

Нет, это не связано с простудой: есть несколько причин, почему кот чихает

Реклама
04:30

Можно ли есть сухую Мивину: диетолог поразила неожиданным ответом

04:00

Как избавиться от конденсата и плесени на окнах в вашем доме: действенные лайфхаки

03:30

Почему нельзя говорить "пустяк": какое правильное слово стоит использовать

03:05

Молодая жена Виктора Павлика похвасталась "дородовыми" формами в озорном бикини

02:45

Путин отдал новый приказ: генерал-разведчик назвал город, на который нацелилась РФ

02:14

Тайна логических задач: почему они так важны

01:35

Военный эксперт рассказал, при каких условиях F-16 серьезно повлияют на бои

21 ноября, вторник
23:50

"Зрада" для россиян: Путин после выборов готовит неожиданное решение-эксперт

22:57

Контрнаступление под Авдеевкой: в ВСУ рассказали об изменении обстановки на фронте

22:24

О чем предупреждают птицы: какая птица предвестник беды

22:20

Как сделать комнату зимой теплее: сантехник рассказал о простом способе

Реклама
22:16

В Запорожье прогремели мощные взрывы: вероятно атака баллистическими ракетами

22:15

Jamala эмоционально высказалась о том, что в РФ ее объявили в розыск

21:43

6 упражнений для похудения при варикозе: тренер показала идеальную тренировкуВидео

21:40

Полный обвал южного плацдарма: полковник ВСУ сообщил об успехе на фронте

21:30

США предупреждают: Иран готовится отправить России "баллистику" - WSJ

20:58

СМИ сообщают о взрывах в Крыму - оккупанты утверждают, что "все спокойно"

20:49

Ирина Билык рассказала про ассистента-воина, который пропал на фронте

20:43

РФ может пойти в наступление на еще одном направлении: эксперт предупредил о новой угрозе

20:36

Словакия прекратит военную помощь Украине: парламент одобрил программу правительства Фицо - Reuters

20:23

Иран презентовал новые "Шахеды": раскрыты основные угрозы для Украины

19:42

"Убегут навсегда": как избавиться от мышей с помощью черного перца и лаврового листаВидео

19:23

"Девушка или парень": Евгений Клопотенко раскрыл подробности личной жизни

19:19

Соловьев "наехал" на Италию и пригрозил ей "русским медведем"Видео

19:16

10 лет Майдана: к сожалению, империи не умирают за один деньмнение

19:10

На это способны единицы: только люди с высоким IQ могут найти змею среди бананов

18:58

Бойцы ВСУ истощены, а россияне идут как зомби: в WSJ раскрыли жесткую тактику РФ под Авдеевкой

18:56

Ударит -12 и будет налипать снег: Украину накрывает жесткая холодина

18:45

"Слон в комнате": Зеленский ответил Венгрии из-за блокирования вступления в ЕС

18:26

Расхватят даже горячей: рецепт той самой запеканки "из детства"

18:11

"У нас есть план": министр обороны Украины сделал заявление о деоккупации территорий

Реклама
17:59

От этой битвы будет зависеть ход войны: россияне начали штурм стратегического города

17:36

Почему 23 ноября нужно говорить как можно тише: приметы и запреты дня

17:25

В РФ подтвердили "удар мести" ВСУ: HIMARS "прилетел" по оккупантам во время концерта, много "двухсотых"Видео

17:24

Когда правильно украшать елку по новому стилю: эта дата принесет много счастья

17:22

В Украине срывают госзакупки для военных: Минобороны бьет тревогу

17:22

В Воздушных силах рассказали о новейших комплексах, которые будут в основе ПВО Украины

17:07

Лишь самые хитрые разгадают загадку: надо найти ошибку на изображении за 7 секунд

16:34

Медведев "разошелся" после слов Зеленского об убийстве Путина: брызгает слюной и угрожает

16:29

Это вызвало у россиян панику: в ГУР раскрыли детали боев на левобережье Днепра

16:18

Морозы будут недолго: в Украину на два дня придет потепление

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять